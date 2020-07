Congresistas del sur y el último papelón del Parlamento

Deysi Pari

La reciente actuación del Congreso de la República ha dejado más dudas que certezas sobre la seriedad de su trabajo.

El domingo pasado, aprobaron la eliminación de la inmunidad del presidente y de altos funcionarios como magistrados del Tribunal Constitucional de un plumazo. En cambio conservaron para ellos algunas prerrogativas. El texto señala: “que los parlamentarios no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguna por las opiniones y votos que emiten ni por las acciones legislativas, de representación, de fiscalización, de control político u otras inherentes a la labor parlamentaria”. Solo por delitos comunes podrán ser procesados por la Corte Suprema.

¿Qué papel jugaron los congresistas del sur en este lío? Para empezar, Unión por el Perú (UPP) fue una de las bancadas que bloqueó la aprobación de los proyectos para eliminar la inmunidad parlamentaria, en la primera votación.

Edgar Alarcón Tejada e Hipólito Chaiña Contreras, parlamentarios de Arequipa, votaron en abstención. Lo mismo hicieron sus colegas de Cusco, Rubén Pantoja Calvo, de Puno, Yessica Apaza Quispe y Ruben Ramos Zapana y de Tacna, Héctor Maquera Chávez.

El 1 de julio, la congresista por Arequipa, Rosario Paredes Eyzaguirre de Acción Popular, quien también integra la comisión de Constitución, presentó un dictamen en minoría para expresar rechazo a la eliminación de la inmunidad de forma total. La finalidad de la prerrogativa decía Paredes, “era impedir la persecución política, judicial corrupta que no tiene motivación alguna”.

Ya en la votación, debido a las abstenciones de UPP, algunas de Acción Popular y la oposición del fujimorismo, el proyecto no alcanzó los 87 votos que se requerían para una reforma constitucional y ser votado nuevamente en una segunda legislatura.

Tras este resultado, el presidente Martín Vizcarra anunció que habría referéndum para que el pueblo decida sobre la inmunidad y sobre los sentenciados.

El Congreso convocó a un pleno extraordinario; y en un acto casi de revanchismo, dijeron que si no había inmunidad para ellos tampoco para el presidente.

Debate

De esta forma, los legisladores comenzaron a sustentar por qué debía eliminarse la inmunidad también al presidente. Yessica Apaza Quispe de UPP, representante por Puno, dijo que había temor en la cúpula presidencial y muchos funcionarios procesados, por lo que era necesario dejar sin efecto la inmunidad.

Jesús Arapa Roque de Acción Popular, también de Puno, dijo que debía escucharse al pueblo. Agregó que se había dado la molestia de leer el artículo 117 de la Constitución y concluyó que era necesario quitarle la inmunidad al presidente y el antejuicio a sus ministros.

El congresista cusqueño Ruben Pantoja Calvo de UPP se mostró en contra de eliminar la inmunidad parlamentaria. Hizo alusión a su pasada labor en la Policía y como había luchado contra la mafia. “Entonces cómo vamos a fiscalizar a estas mafias, vamos a ser pasibles de cualquier denuncia”, se quejó.

Otros fueron más allá, Lenin Checco, congresista por Apurímac y vocero del Frente Amplio, dijo que había que tomarle la palabra al presidente de la República respecto al referéndum, pero para plantear una asamblea constituyente.

Rubén Ramos Zapana de UPP y representante de Puno también fue en esa línea y en tono de burla, mencionó que había que cumplir el sueño de Vizcarra, pero para una asamblea constituyente.

Yvan Quispe Apaza de Puno y congresista del Frente Amplio, prácticamente gritando, encaró a sus colegas por hipócritas. “No se pasen de caraduras. Que limpien su deshonra esas bancadas, porque perdieron toda credibilidad”, les dijo a los que en la primera votación se abstuvieron.

Y así primero se votó para que el proyecto pase a la comisión de Constitución para un mayor debate. 106 votaron en contra y a favor el partido Morado, entre ellos José Nuñez de Arequipa y la bancada del Frente Amplio.

Como esto no prosperó pasaron a votar la eliminación de la inmunidad y la de los altos funcionarios. Todos los congresistas del sur votaron a favor.

Para el analista político Gonzalo Banda, lo aprobado no es lo mejor.

“Si no se ha debatido en la comisión de Constitución y votar un texto como lo que hizo Chehade, simplemente por una especie de vendetta política, no me parece lo correcto”, señaló.

Sobre los legisladores Banda señala que, de toda la bancada arequipeña, Rosario Paredes normalmente hace votaciones polémicas. En la primera votación, pese a que emitió un dictamen en minoría discrepando con la eliminación, dio su voto a favor.

Para Banda, esta actuación revela que hay una tensión en Acción Popular y que no todos están en la agenda programática y conducente a reformas.

Paredes, además, ha estado en el centro de la tormenta por presuntamente recortar el sueldo a una de sus trabajadoras.

En cuanto al congresista Alarcón, quien recientemente ha sido denunciada por la fiscal de la Nación, Banda señala que no queda clara cuál es su posición.

Resaltó que legisladores como José Luis Ancalle del Frente Amplio y Daniel Oseda del Frepap siempre votan fiel a la postura de sus partidos. ❖