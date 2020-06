Gastón Rodríguez sobre fin de la cuarentena: “El virus no caduca el 30 de junio”

Coronavirus en Perú | Gastón Rodríguez, ministro del Interior, se pronunció sobre el fin de la cuarentena nacional, medida decretada por el presidente Martín Vizcarra en marzo para contener el avance de la COVID-19 en el país.

“No es una licencia para que todo vuelva a la normalidad. No caduca este 30 de junio. El virus sigue ahí en la calle. Está latente y las formas de contagio ya las conocen todos”, señaló el titular del Mininter en “Al estilo Juliana”.

El ministro Rodríguez también sostuvo que durante 100 días el Gobierno ha informado a la población sobre las medidas para prevenir la enfermedad. No obstante, a partir del 1 de julio será responsabilidad de cada uno seguirlas.

En ese sentido, informó que no habrán sanciones si por ejemplo, se conoce que un grupo de personas organizaron una fiesta o reunión.

“Si ya me he cuidado tres meses, ¿por qué no esperar un poquito más?”, agregó el titular del Interior en conversación con la periodista Juliana Oxenford.

Por último, el ministro pidió a las personas que sean responsables y continúen cumpliendo con las medidas de bioseguridad para prevenir el coronavirus, como el uso de las mascarillas faciales, el lavado de manos y el mantenimiento de la distancia social.

“Este virus es mucho más fuerte que una gripe normal. El peligro no ha pasado (...) Dependerá de lo que cada uno haga desde el día miércoles”, puntualizó.

Cabe resaltar que Rodríguez comentó que en esta nueva etapa se ha priorizado la reactivación económica por fases, pero tomando en cuenta la salud de los peruanos.

