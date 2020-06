Ejecutivo y clínicas privadas llegaron a un acuerdo de reducir precios para pacientes con COVID-19

El Poder Ejecutivo y el consorcio de las clínicas privadas llegaron a un acuerdo para que estos establecimientos reduzcan sus precios de servicios para los pacientes que contrajeron el nuevo coronavirus (COVID-19).

En efecto, de acuerdo a un anuncio en América Noticias, representantes de las clínicas privadas sostuvieron una reunión con miembros de los Ministerios de Salud (Minsa) y Ministerio de Economía (MEF) donde lograron, finalmente, una medida favorable para los enfermos con la COVID-19.

Según el medio, en la reunión estuvieron como mediadores el doctor Max Hernández, el arzobispo Carlos Castillo junto con representantes del Ejecutivo.

PUEDES VER Mendoza a Vizcarra: Espero cumpla su palabra contra las clínicas en 48 horas

Este anunció se da luego de que el presidente de la República, Martín Vizcarra, diera un ultimátum a las clínicas privadas para llegar a un consenso con el Gobierno a fin de que reduzcan sus precios de atención a los pacientes con el coronavirus.

“La tarifa propuesta por el Gobierno no satisface a las clínicas privadas. Hoy le he pedido al ministro de Salud que ponga todo su esfuerzo para llegar a un acuerdo. No podemos esperar indefinidamente, así que, vamos a esperar 48 horas para llegar a un acuerdo, y ojalá que así sea”, declaró el mandatario en el día 101 de emergencia nacional por la COVID-19.

PUEDES VER Coronavirus: Martín Vizcarra anunció que no habrá Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias

Vizcarra sostuvo que, tras una reunión del Consejo de Ministros con el consorcio de clínicas privadas, un grupo de ellas no aceptó la oferta del Gobierno para ejecutar una nueva tarifa ante “la crisis más grave de la historia”, por lo que decidió invocar el artículo 70 de la Constitución, que garantiza que “a nadie puede privarse de su propiedad si no, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública”.

“Vamos a esperar 48 horas y esperemos que así sea. De no ser el caso pensando en la salud, en la vida y pensando en el artículo número 1 de la Constitución. Invocaremos al artículo 70 de la Constitución. Es claro”, aseveró Vizcarra.

De igual manera, precisó que hay quienes exigen a su gobierno que resuelva en 100 días los problemas del país que no se resolvieron en los últimos 100 años.

“Algunos nos exigen que resolvamos los problemas del país en 100 días, que no se han resuelto en 100 años. Esa es la contradicción. Nos reclaman de que por qué no resolvemos los problemas de salud, de la brecha en educación, de una adecuada digitalización, de facilidades para transferir y evitar grandes colas de los beneficiarios de los bonos, cuando al respecto no se hizo nada en los últimos 100 años”, agregó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.