RMP: “Los partidos del Congreso no tienen compromiso por la reforma política”

Coronavirus en Perú | El Pleno del Congreso de la República aprobó el último jueves la suspensión de las elecciones primarias para los comicios generales de 2021, siguiendo lo trabajado en la Comisión de Constitución. Señalaron que esto se debía para evitar la aglomeración de las personas para ejecutar esta sufragio.

Al respecto, Rosa María Palacios, en la más reciente edición del programa Sin guion, cuestionó esta decisión del Parlamento, junto a otras por hacer “daño al país” al no buscar el beneficio de la población.

“Es un Congreso entusiasta en dañar en todos los cambios, sea en la inversión, educación superior, salud pública o reforma política”, enfatizó la abogada, haciendo un recuento de las normas o dictámenes aprobados por las instancias de esta entidad legislativa.

Recordó la ley que suspende el cobro de peajes, que no ha sido ejecutada hasta el momento porque el Tribunal Constitucional admitió una medida cautelar a favor de las empresas. “Felizmente, por la cuentaza que vamos a pagar después es culpa de este Congreso, esa es su manera de promover la inversión”, resaltó agregando que es inconstitucional.

Además, sostuvo que existe un proyecto de ley que plantea declarar intangibles 7 millones de hectáreas, donde están los yacimientos de Camisea, que produce el 50 % de la energía del país.

En el aspecto de la educación superior, cuestionó las intenciones de la comisión parlamentaria de este sector que establecía crear una instancia superior a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), y posteriormente una modificación para que el Estado financie el proceso de licenciamiento de las universidades privadas con licencia denegadas. ”Son una estafa, ayer felizmente retiraron el proyecto”, dijo.

“Lo único bueno que ha hecho la Comisión de Educación es aprobar la moratoria de licenciamiento de las universidades por dos años, pero no lo hace porque crean que esto es importante para el país, sino para garantizar probablemente un mercado mucho más chico de algunas universidades que también tienen propietarios en el Congreso”, mencionó.

Sobre la reforma política, reiteró que el Legislativo no ha cumplido con su promesa de campaña por no buscar aprobar las normas pendientes como la inmunidad parlamentaria y no buscar otro mecanismo de mayor transparencia en reemplazo de las elecciones internas, que no podrán darse.

“Los partidos que están hoy en el Congreso no tiene ningún compromiso por la reforma política, por que quieren que los sigamos eligiendo como lo hemos elegido siempre y el resultado es cada vez peor, porque las reglas no han sido modificadas. Siempre nos mandan a la misma gente que están comprometido con ciertas personas de ciertos intereses en los partidos políticos”, enfatizó.

Mencionó que incluso hay un grupo en el Congreso que busca que no se modifique la reforma política, y que si hasta julio no aprueba una modificación, no se podría llegar a tener una nueva norma al respecto para las elecciones generales del 2021, como se pretendía.

“La promesa era eliminarla o por lo menos cambiar hacer que la Corte Suprema sea la entidad que levanta la inmunidad parlamentaria, no el propio Congreso”, manifestó.

Indicó que una de las normas que el Parlamento aprobó y que no ha sido tan dañina es el retiro del hasta el 25 % de las AFP. “No es una buena idea, pero por lo menos no ha hecho daño, todas las demás hacen daño mucho daño al Perú”, reiteró.

