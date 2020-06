Caso Orellana: exjefe de Sunarp planteará hábeas corpus por riesgo de COVID-19

El sentenciado exsuperintendente de Registros Públicos, Álvaro Delgado Scheelje, presentará esta tarde ante el Poder Judicial un hábeas corpus para abandonar el penal Miguel Castro Castro en el contexto del hacinamiento de las prisiones y la expansión del coronavirus (COVID-19).

El abogado que asume su defensa en el caso del ‘Clan Orellana’, Raúl Noblecilla Olaechea, confirmó a La República que interpondrá el recurso por la tarde de este lunes ante el Juzgado Penal de Lima.

“Es obligación del Estado que vele por los derechos de los internos. Por la pandemia, Álvaro Delgado está en riesgo permanente. Tiene afectaciones de salud como hipertensión arterial además de otros tratamientos gástricos. Es sabido cómo el estado emocional de las personas agrava también las patologías”, declaró el letrado a este diario.

Delgado Scheelje fue condenado en primera instancia el último 17 de febrero, cuando la jueza Fernanda Ayasta Nassif le impuso 6 años y 8 meses de cárcel por integrar la red criminal de los hermanos Rodolfo y Ludith Orellana Rengifo.

Desde Sunarp, Delgado “direccionó” alrededor de 27 terrenos (títulos de propiedad) entre 2009 y 2011 a favor de la red delictiva que lideró Ludith Orellana, apropiándose ilegalmente de ellos, señaló entonces la resolución judicial.

Tras un complejo proceso de investigación y acusación que elaboraron los fiscales anticorrupción Elvis Suárez y Eiser Jiménez, el Cuarto Juzgado Unipersonal dictó la primera condena por organización criminal contra el ‘Clan Orellana’. Entre ellos figuró Ludith Orellana, que recibió 10 años de cárcel. También se fijó una reparación civil de S/2 millones a favor del Estado por los perjuicios ocasionados.

Apelación pendiente

El hábeas corpus que se interpondrá en las próximas horas busca, asimismo, “que se le pueda dar la oportunidad [a Álvaro Delgado] de que vaya a su domicilio y espere el llamado a la audiencia de apelación de la condena”, sostuvo Noblecilla, ya que poco después de dictada la sentencia el procesado se entregó a la justicia.

Puesto que aún no se ha consentido la sentencia (no ha sido confirmada o revocada en segunda instancia), Delgado Scheelje espera que se convoque la audiencia que será presidida por el juez superior Ramiro Salinas Siccha. Esta incidencia aún no tiene fecha por el estado de emergencia decretado a raíz del virus de Wuhán en nuestro país.

El hábeas corpus estará dirigido también contra las Procuradurías Públicas del INPE y del Poder Judicial, así como contra la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

