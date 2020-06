Congresista Enrique Fernández dio positivo para coronavirus

El congresista Enrique Fernández del Frente Amplio confirmó este domingo 7 haber contraído el coronavirus (COVID-19). Este caso de contagio se suma al de los 11 legisladores que también padecen la enfermedad considerada pandemia mundial.

En diálogo con Canal N, el legislador de 77 años anunció que su estado de salud es estable y que se encuentra internado en la clínica Ricardo Palma.

“Sencillamente ha sido el resultado de estar precavido en todo lo que podía. Me he estado cuidando bastante, he estado en cuarentena, pero las cosas están tan preocupantes que muy pocos la podemos librar”, manifestó.

Enrique Fernández

Asimismo, Fernández Chacón asegura que viene cumpliendo con todas las disposiciones recomendadas por el Ministerio de Salud (Minsa) para controlar la propagación del virus.

Cabe resaltar que el Congreso fue cuestionado desde su juramentación, el pasado 16 de marzo, por haberse realizado cuando el Ejecutivo ya se había decretado el aislamiento social obligatorio para evitar más casos de contagio.

Sin embargo, las autoridades de la institución legislativa permitieron que las reuniones de trabajo sean presenciales, como la Junta de Portavoces y sesiones plenarias, sosteniendo que no existen los mecanismos para una reunión virtual.

Coronavirus en Perú: número de contagiados y fallecidos

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó que el número de casos de contagios de COVID-19, hasta el sábado 6 de junio, se incrementó a 191.758, de acuerdo a resultados de pruebas moleculares y rápidas.

Del universo de personas contagiadas, 9.500 están hospitalizados. Además, de acuerdo a cifras oficiales, 82.731 personas han recibido el alta médica, mientras se han reportado 5.301 decesos a causa de la COVID-19.

Congresistas peruanos con COVID-19

Leslye Lazo fue la primera congresista que informó haber contraído la COVID-19. Su anuncio lo dio en simultáneo con su esposo el último martes.

Dos días después, el vocero de la bancada Alianza Para el Progreso, Fernando Meléndez, también anunció que dio positivo a la enfermedad tras someterse dos veces a las pruebas rápidas.