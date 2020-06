Congreso: César Gonzales y Rocío Silva presidirán la Comisión de Ética

César Gonzales, representante de Ucayali e integrante de la bancada de Somos Perú, presidirá la Comisión de Ética del Congreso, grupo de trabajo encargada, entre otros, de velar el cumplimiento de las normas y acciones de los parlamentarios.

El último 2 de junio, la Junta de Portavoces acordó las bancadas que presidirán las comisiones especiales que todavía no se instalaron.

Se determinó que la Comisión de Ética esté a cargo de Somos Perú; Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria sea presidido por el Frente Amplio; Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por Acción Popular y Seguimiento de Reforma de Pensiones titulado por Alianza Para el Progreso.

En relación a la Comisión de Ética, la Junta de Portavoces aprobó que sea conformada por nueve congresistas, uno por cada bancada parlamentaria, en aras de privilegiar el criterio de equidad y pluralidad por encima de la proporcionalidad.

En ese sentido, el vocero titular de Somos Perú, Rennán Espinoza, confirmó, en diálogo con este diario, la presencia de César Gonzales como titular de la Comisión de Ética.

Consultado por la directiva que acompañará a Gonzalez Tuanama, Rennán Espinoza indicó que el Frente Amplio ocupará la vicepresidencia y Alianza Para el Progreso se desempañará en la secretaría general.

Lenin Checco, vocero de la bancada del Frente Amplio, afirmó a La República que será la legisladora Rocío Silva Santisteban quien ocupará el cargo como vicepresidenta de la Comisión de Ética.

“No vamos a permitir esa frase de ´otorongo no come otorongo´, se va a sancionar lo que realmente tiene que ser. No vamos a permitir blindajes”, aseveró Lenin Checco.

Por parte de Alianza Para el Progreso, la agrupación legisladora aún estaba pendiente de discusión la designación del parlamentario que ocuparía la secretaría general.

Previamente, se registraron acciones de legisladores que podrían ser analizadas en la comisión por presentar un mal comportamiento durante la emergencia nacional y que infringen en reglamento parlamentario. Entre los cuestionados figuran Rubén Pantoja, Matilde Fernández, Norma Alencastre Miranda.

PUEDES VER: El Ejecutivo recurre al Tribunal Constitucional por los peajes

Pleno del Congreso

Este jueves 4, se reunirá el Pleno del Congreso para abordar, entre otros, la moción pedida por la Comisión de Fiscalización a fin de investigar los contratos celebrados por el Ministerio de Cultura con Richard Cisneros.

Asimismo, se discutirá la aprobación por insistencia de la autógrafa que postula sancionar el acaparamiento, especulación y adulteración de bienes y servicios de primera necesidad en las zonas declaradas en estado de emergencia.

Al respecto, Rennán Espinoza afirmó que su bancada ya debatió y darán su voto a favor sobre ambos casos.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.