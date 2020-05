Cáceres Llica: Las polémicas frases que dejó el gobernador de Arequipa en el Congreso | VIDEO

Elmer Cáceres Llica se presentó en la sesión virtual para informar las acciones del Gobierno Regional de Arequipa para contener la propagación del coronavirus, en el marco de la emergencia sanitaria. En las más de tres horas que duró la reunión de ese grupo de trabajo, Cáceres soltó varias frases que concitaron la sonrisa, el disgusto, o asombro entre los parlamentarios. Aquí una recopilación:

1. “Si quisiera cambiar el Comando, mañana lo puedo cambiar”

La autoridad respondió así al congresista arequipeño Hipólito Chaiña tras hacer mención de la necesaria conformación del Comando Regional COVID-19 ante la poca respuesta del Gobierno Regional de Arequipa para implementar planes de contingencia en ese momento. El gobernador sostuvo que ha sido decisión de su gestión crear el grupo y no imposición de Ejecutivo. “Quien firma es mi persona como gobernador. No es lo que Lima lo haya impuesto. Y así como Lima tiene su Comando, Arequipa debía tener el suyo”. Sin embargo olvidó mencionar que la encargada del Comando de Lucha contra el COVID-19, Pilar Mazzetti, tuvo que visitar la región para poner orden.

2. “Seguimos con la persecución política de esta minera (Tía María)”

La intervención de Cáceres en el conflicto por Tía María del 2019 fue muy cuestionada. Ante la comisión lanzó a modo de ironía que el “error más grande como gobierno es decirle ‘manan’ (palabra quechua que significa no) a Tía María”, porque está siendo perseguido políticamente. Enfatizó que aunque el tema ya esta judicializado, fue demandado por colectivos, mantiene su oposición de no dar luz verde al proyecto cuprífero. “Aunque hay congresistas que están cambiando de opinión. Cada uno responde por su declaración”, señaló.

3. “Creo que señor Ancalle es peruano y habla quechua como yo”

El gobernador es un difusor del idioma originario del país. No perdió la oportunidad de usar el quechua durante la sesión de la comisión. El parlamentario José Luis Ancalle cuestionó que haya cambiado de posición y ahora impulse la firma de la Adenda 13 para el proyecto Majes Siguas II. A lo que Elmer Cáceres respondió “ari, sí. Creo que señor Ancalle es peruano y habla quechua como yo”. La respuesta generó la sonrisa del legislador. La autoridad sostuvo que analizó los costos beneficios y que el cambio tecnológico que su gestión plantea es muy diferente a la de la exgobernadora de Arequipa, Yamila Osorio.

4. “Capaz la congresista (Rosario Paredes) está en otro momento”

El gobernador tuvo un roce con la parlamentaria Rosario Paredes quien cuestionó las obras en el centro de convenciones Cerro Juli, además de las acciones en temas de salud del Gobierno Regional de Arequipa. “Quiero decirle a la congresista, no sé si ha recorrido, conoce… no sé, capaz está en otro momento, le han malinformado”, sostuvo Cáceres. Paredes reclamó que le estaban faltando el respeto y el presidente de la comisión Edgar Alarcón le pidió que no haya alusiones personales. “Estamos comprando 40 mil pruebas rápidas más. Si usted congresista Paredes nos da una prueba más sería 40 001. Sería fenomenal“, siguió aludiéndola. Integrantes de la comisión le pidieron que pida las disculpas del caso. “Mil disculpas a la congresista a la cual la queremos mucho”, finalizó Cáceres.