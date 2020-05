Martín Benavides: “Hay 44 mil solicitudes de traslado a colegios públicos”

Con respecto al decreto legislativo que obliga a los colegios privados transparencia en los costos, ¿cómo se está avanzando?

Tenemos información que ya hay colegios que están solicitando comunicación a los padres, hay colegios que están abriendo plataformas para que los papás entren y vean la estructura de costos de los colegios. Hay algunos que ya están llegando a un nivel de acuerdo, podrían algunos estar reduciendo sus pensiones, otros están planteando tarifas solidarias. Estamos siguiendo el proceso con la confianza de que todos pongan en primer lugar el interés superior del niño de continuar su educación y estaremos a la expectativa de lo que ocurra al finalizar el plazo

¿Qué va a pasar con los colegios que no acaten esta norma? ¿Han visto resistencia de algunas instituciones educativas?

No he visto todavía una resistencia como tal. Sí he visto preocupaciones por el decreto legislativo. Hay instituciones educativas que han emitido comunicados señalando que este es un decreto que interviene de forma abrupta en una relación entre privados, que estamos casi fijando un precio para las pensiones, algo que no es para nada cierto. Este es un decreto equilibrado que no se mueve del ámbito de la promoción de la transparencia y el derecho a acceder a información de forma veraz y transparente de parte de los papás y mamás, derechos respaldados por la Constitución.

El Minedu ha habilitado una plataforma virtual para el traslado de alumnos de colegios particulares a estatales. ¿Cuántas solicitudes han recibido?

Al día de ayer en la noche que se cerró tenemos aproximadamente 44 mil solicitudes de traslado y Lima es la región que concentra la mayor cantidad de esos pedidos. Nosotros estamos siguiendo este recojo de información para poder hacer una estimación de la demanda y cómo debemos responder a ella en términos de dónde tiene que darse la expansión de la matrícula, en qué colegios, bajo qué mecanismos lo vamos a hacer.

En términos de cronograma, ¿para cuándo se estaría realizando, porque para los padres hay mucha incertidumbre?

La plataforma cierra el 22 de mayo, una vez que se cierre vamos a hacer todas las estimaciones correspondientes para iniciar el proceso formal de registro de matrícula, mientras tanto todos los papás y mamás de los colegios privados que no están funcionando tienen la oportunidad de vincularse con la estrategia ‘Aprendo en Casa’, que es un bien público.

Hay críticas a los contenidos de ‘Aprendo en Casa’ ¿Ustedes han recogido estas críticas para ir mejorando la plataforma?

Desde que nosotros sacamos la estrategia, siempre hemos ido mejorando, incluso hemos incorporado más horas de televisión. Ahora tenemos dos horas y media más. Evidentemente, ese es un esfuerzo muy grande que nos obliga a ser muy vigilantes de todos los contenidos que se emitan. Hay algunas observaciones en particular por un video que se transmitió vinculado al problema de la discriminación lingüística que ha recogido un montón de dudas. Ahí nuestra posición es la siguiente: en el Perú existe la discriminación, creo que eso no es una novedad. Existe la discriminación lingüística, por género, socioeconómica y por razones vinculadas a la etnia. Nosotros como Ministerio de Educación tenemos la responsabilidad de poder promover mensajes que traten de cuestionar esas discriminaciones.

El Colegio Médico del Perú está pidiendo la salida del ministro de Salud, Víctor Zamora, ¿Cómo lo están evaluando dentro del Gabinete?

Esta es una crisis muy fuerte, lo que está ocurriendo en el Perú está pasando en todos los lugares. Hay que ajustar permanentemente la estrategia, hay que dar un seguimiento cercano a cómo está respondiendo la población a este problema, pero creo que el mensaje principal, más allá de la responsabilidad que tenemos como autoridades de estar siempre pendientes, es mejorar la forma como estamos conduciéndonos en este proceso, es que aquí tenemos que empezar a pasar a una responsabilidad mayor de la ciudadanía.