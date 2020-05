Piden a José Luna dejar Comisión de Defensa del consumidor

Al descubrirse que la empresa del congresista de Podemos Perú José Luna Morales no depositó aportes de AFP y ONP a sus trabajadores, parlamentarios de diversas tiendas políticas han exigido su renuncia a la presidencia de la Comisión de Defensa del Consumidor y que además su caso vaya directamente a la Comisión de Ética.

El congresista de la bancada del Partido Morado Gino Costa consideró como una incoherencia que Luna, quien apoyó públicamente la aprobación de la ley de retiro del 25% del fondo de las AFP, no dé el ejemplo y no cumpla con sus obligaciones.

Apuntó que el caso debe ser analizado por la Comisión de Ética y exhortó a Luna a renunciar a la presidencia de la Comisión de Defensa del Consumidor.

Costa dejó claro que por más que el congresista ahora cumpla con el pago, no lo exonera de una investigación en Ética, ya que “siempre se busca la manera de arreglar todo a último momento”

Precisamente ayer, Luna Morales salió a defenderse argumentando que todo se trató de un error administrativo e insistió en que no tiene funciones en dicha empresa, pero reconoció que es accionista.

Desde julio del año pasado me he ido alejando de las empresas de mi grupo económico debido a que he comenzado a tener una vida política, pero esta falla que se ha cometido se está solucionando en las siguientes horas”, dijo en RPP. Lo dicho por Luna no es suficiente para su colega Julio Ancalle, del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Defensa del Consumidor.

“Siempre se busca arreglar y tratar de evitar ser investigado. Este caso debe ir a Ética y además el señor Luna debe dar un paso al costado de la presidencia de la comisión”, declaró.

El parlamentario de Acción Popular Freddy Llaulli dijo que es inaceptable que se busque a última hora arreglar esta situación. En su opinión, el Congreso debe investigar este caso. Además, sostuvo, el congresista de Podemos Perú ya no puede seguir como presidente de una comisión parlamentaria.

Fernando Meléndez, vocero de Alianza para el Progreso, consideró que este caso debe ser analizado ni bien se instale la Comisión de Ética.

Opinión discrepante del vocero de SP

Rennán Espinoza, vocero de Somos Perú, se opone a que este caso vaya a la Comisión de Ética. En su opinión, es un tema particular que no tiene relación con su cargo congresal. Del mismo modo opinó Leonardo Inga (Acción Popular).

Carmen Omonte (APP) dijo que los congresistas deben responder ante todas las denuncias en su contra.