Fernando Castañeda Portocarrero: “¿Qué esfuerzos por deshacinar hicieron en gobiernos pasados? Dejo esa pregunta ahí”

El ministro de Justicia, Fernando Castañeda Portocarrero, responde a La República sobre lo ocurrido en los penales del país. Señala que su despacho actuó a tiempo frente a la pandemia pero que las condiciones de hacinamiento son heredadas de gobiernos anteriores. “Yo estoy dos meses en el cargo”, añade.

¿Por qué demoraron tanto en reaccionar en los penales? ¿No era algo obvio lo que ocurriría?

A ver, no hemos demorado. Hemos tomado medidas que se encuentran documentadas en los planes, desde el primer momento. Los penales están en emergencia desde antes de la emergencia sanitaria, se generó un plan anti COVID-19 aprobado por el INPE y se implementó un cerco sanitario con la prohibición de visitas para que solo estén (adentro de los penales) los agentes penitenciarios. Aparte, se les dotó de mascarillas a los agentes.

Pero los resultados son obvios, ¿no?

El tema es que, como bien lo ha señalado el presidente Vizcarra, el problema penitenciario es de un hacinamiento terrible y nos hemos tenido que enfrentar a ese hacinamiento. Además, el sistema de salud en los penales es frágil.

¿No está haciendo lo fácil, responsabilizar a otros?

No. El hacinamiento proviene de todos los gobiernos pasados. ¿Qué esfuerzos por deshacinar se hicieron en los gobiernos pasados? Yo dejaría esa pregunta ahí, la dejaría ahí. Por otro lado, los indultos no son un cheque en blanco, son un tema delicado, que se ponen en disposición del presidente.

Insisto, ¿no es lo más cómodo responsabilizar a los que vienen detrás?

Las protestas de los penales son permanentes. Muchos de los gobiernos, ¿qué hicieron para deshacinar? De nuevo, ¿qué hicieron?

Mi punto es que parece que le echara la culpa al resto.

Yo tengo dos meses en el cargo, le recuerdo. No es echar la culpa, pero el problema real en las cárceles es el hacinamiento, que viene desde atrás. Los fiscales y los jueces tienen las herramientas para deshacinar, pero no las utilizan. Yo he hecho una exhortación. Los jueces de instrucción preparatoria, ¿por qué no actúan? Alegan la independencia de funciones, y eso está bien, pero estamos en medio de una emergencia nacional. Y por eso hice una exhortación, porque no me puedo meter en los casos judiciales.

¿Una exhortación es lo mejor que se pudo hacer en estas circunstancias?

Yo mandé un oficio al presidente del Poder Judicial para que el organismo haga algo, con la lista de madres gestantes y de madres con hijos menores de 3 años, para que se evalúen los casos y se priorice con ellas (para los excarcelamientos). La fiscal de la Nación y el presidente del Poder Judicial han hecho su parte, pero son los jueces lo que deben actuar. El Poder Judicial y el Ministerio Público tienen una cuota de responsabilidad. Los internos son internos porque el sistema de justicia opera en su conjunto. Por eso estamos sacando la norma, para que sea una obligación revisar todas las prisiones preventivas. Mañana debe estar saliendo, o pasado, en el más breve término.

¿Y en el caso de los indultos?

En el caso de los indultos, es a través del presidente de la República, pero los indultos no pueden ser un cheque en blanco. Estamos coordinando con el Poder Judicial para que sean indultos bajo estos criterios: madres con hijos menores de 3 años, madres gestantes, adultos mayores de 60 que no hayan cometido delitos graves, internos que van a cumplir sus condenas en seis meses, y los enfermos crónicos.

¿Cuántas personas podrían salir, entre procesados e indultados?

El techo máximo de sentenciados es 3000. Y el de procesados es 10000. Máximo estamos hablando de 13 mil personas.

¿Cuándo?

En el plazo más breve posible.

Ministro, ¿cuántos internos han fallecido hasta el momento por COVID-19?

Tenemos 645 casos positivos de Covid. Y de esos, 579 han sido aislados. Los fallecidos por Covid son 30.

¿Y por la represión?

9 en Castro Castro.

¿Por qué en la nota de prensa del INPE se menciona que los amotinados querían fugarse, si las protestas eran por temas de salud?

No, no, no, hay que aclarar. Hay delincuentes que cometieron delitos graves y que quieren que los incluyamos en los indultos, pero eso no va a ocurrir. Y también están los que reclaman por más médicos. Lo que ocurre es que han renunciado médicos por el temor frente a la pandemia y se ha empezado a recontratarlos, pero no es fácil porque para los penales siempre es más complicado.

¿Hay déficit de médicos? ¿De cuántos?

Sin Covid, teníamos un personal médico de aproximadamente 300 personas, lo que ya es bajo. Pero con la pandemia se redujo a 200. Hay un déficit de unas 100 personas.

¿Hay algún penal que no cuente con personal médico?

Trujillo no tenía personal médico y se ha recontratado.

¿Pero algún penal que no tenga a nadie?

Todos tienen por lo menos a una persona.

Sobre la misma nota de prensa del INPE, ¿por qué se incluyó los delitos de los fallecidos? ¿No fue de mal gusto? Mucha gente empezó a decir que estaban bien muertos.

No creo que haya sido la intención. Hubo un exceso al precisar esa situación, voy a ver lo de esa nota de prensa. No quiero que haya un malentendido.

¿El jefe del INPE tiene su confianza todavía?

Tiene mi confianza. Lo conozco desde antes, en centros juveniles.

¿Y usted cree tener la confianza del presidente?

La tengo. Yo soy funcionario desde hace 25 años. Mi cargo siempre está a disposición, desde luego.