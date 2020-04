Plantean votación electrónica no presencial y supervisada

La votación electrónica no presencial supervisada por los organismos electorales en las elecciones internas de los partidos, surge como una opción ante la imposibilidad de que haya elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) a raíz de la crisis sanitaria por el coronavirus.

Así lo manifestaron especialistas como el presidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, Fernando Tuesta; y Mariano Cucho, exjefe de la ONPE, quiénes coinciden que no se debe ir en contra de las reformas que tanto costó implementar.

Para Tuesta, el Congreso haría muy mal en discutir el tema de las elecciones de manera parcelada en la Comisión de Constitución. “Si hay primarias por el tema del Covid - 19, las internas tampoco pueden ser presenciales y para ello debe utilizarse el voto electrónico no presencial, lo que ya está aprobado por la ONPE”, señaló.

El también politólogo sostuvo que no hay ninguna otra forma de garantizar la participación, que no sea a través del voto electrónico no presencial. “No puede ser a través de los delegados, tan cuestionados, que siempre han hecho los partidos, pues además igual juntan gente y el riesgo de contagio se eleva”, apuntó.

Explicó que con el voto electrónico el nivel de contagio es cero pues cada uno vota en su dispositivo y, además, se garantizaría un proceso con un militante un voto. “Se suspenden las elecciones primarias, se hacen elecciones internas con voto electrónico no presencial organizado por la ONPE con la participación de JNE y Reniec.

Añadió que se tiene que discutir de manera conjunta un cronograma que apunte a que la elección sea, desde mi punto de vista, una sola vuelta a la tercera de semana de junio y llegar a la fecha de cambio de mando el 28 de julio.

En tanto, Mariano Cucho, manifestó que en las elecciones que se vienen, va a estar la pandemia vigente y frente a ello “mi planteamiento es el voto electrónico no presencial, en el caso de una elección primaria los militantes del partido deben votar desde sus casas. Una elección de delegados es ir contra la reforma”

Añadió que a diario se mueven miles de millones sin ir al banco y se ha desarrollado tal medida de seguridad que no hay forma de hacer fraude. “Los partidos se deben reunir con los organismos electorales para garantizar que la votación electrónica sea transparente”, finalizó.