Cuestionan a gobernador de Puno por su rol frente a la actual emergencia

Puno. Diversos analistas se pronunciaron sobre el rol del gobernador Agustín Luque frente a la actual emergencia contra el COVID-19.

El sociólogo Felipe Supo consideró que después de Elmer Cáceres Llica, autoridad regional de Arequipa, Luque ocuparía el segundo lugar en el sur con poco liderazgo y criterio para combatir al coronavirus.

Precisó que hasta el momento solo ha demostrado que no está a la altura de las circunstancias. “Solo ha evidenciado improvisación en todo el sentido de la palabra. Por eso el cacerolazo de descontento en su contra”, dijo. Precisó que una cosa es acomodarse para ocupar un puesto político y otra es tener el carácter de líder, del cual carecería para estar al frente de estas terribles circunstancias.

Por su parte, el antropólogo Antonio Cutipa indicó que Puno no ha marcado la diferencia en nada frente a otras regiones del país. “Y en ese contexto pareciera que Puno no tiene autoridad. No hay ningún plan serio acorde a nuestra realidad”, cuestionó el especialista.

Ambos creen que Puno se ha vuelto a equivocar políticamente.