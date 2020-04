Vizcarra: "Esta tarea solo tendrá resultados si somos disciplinados y perseverantes”

El presidente de la República, Martín Vizcarra, habló sobre las deficiencias del sector Salud vistas en los últimos días durante el estado de emergencia promovido por el Gobierno para frenar la expansión del coronavirus (COVID-19).

Sobre ello, afirmó que a pesar de los errores en el sistema de salud, solo se pondrá vencer la pandemia de la COVID-19 si los peruanos “somos disciplinados y perseverantes”.

“Errores los tenemos. Los hemos tenido y seguramente vamos a tenerlos más adelante, pero falta de voluntad y compromiso de ninguna manera. Sabemos que esta tarea solamente va a tener el resultado que esperamos si somos disciplinados y perseverantes”, manifestó durante una nueva conferencia de prensa este lunes.

Asimismo, afirmó que “el esfuerzo diario puede minar en algún momento del entusiasmo" por lo que "inmediatamente tenemos que renovar el compromiso, la fe, la entrega, y el trabajo” y así evitar que hayan más contagios de coronavirus.

Del mismo modo, el jefe de Estado explicó que “hay un 15 % de la población que se va infectar y que va a tener que ir a un hospital” por lo que pidió al resto de compatriotas no exponerse más a la enfermedad cumpliendo con las restricciones dadas hasta el final de la cuarentena.

“Antes de la enfermedad ya sabíamos que teníamos una situación mala en el sistema de salud y por eso ya desde el año pasado tomamos medidas como el acceso de medicamentos genéricos a pesar del lobby congresal y la fuerte resistencia empresarial y lo hicimos”, expresó.

En otro momento, el mandatario anunció que que hasta este lunes 20 de abril ya son 148.011 las personas muestreadas dando 131.686 negativos y dejando un saldo de 16.325 casos positivos de la Covid-19, según el último informe del Ministerio de Salud (Minsa).

“Lamentablemente a pesar del esfuerzo no se puede lograr el objetivo y por un caso que no logramos el objetivo hay cientos y miles de casos que si estamos atendiendo. Hay cientos de ejemplos de médicos entregados y enfermas comprometidas. Esta enfermedad tiene una letalidad medida no aquí sino en el mundo”, agregó.