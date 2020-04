Rechazan pedido de Antauro Humala para ser trasladado a hospital por sospecha de coronavirus

El Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Puente Piedra declaró improcedente la demanda constitucional interpuesta por la defensa de Antauro Humala para ser llevado a un centro de salud ante la sospecha de contagio de coronavirus.

Carmen Huidobro, abogada del líder del partido Unión por el Perú, pidió el traslado de su patrocinado a fin de que se le pueda realizar la prueba de descarte de la infección.

Huidobro argumentó que el hermano de Ollanta Humala fue atendido por un odontólogo que dio positivo a la prueba de la enfermedad, sin embargo esta declaración fue descartada por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

El lunes 6 de abril el juez Richard Paniura recibió la solicitud de Antauro Humala. El mismo día se realizó una audiencia en la que la directora del penal Ancón II, Edith Ramón Chocano dio cuenta del informe médico elaborado por los especialistas de la cárcel.

En la resolución se rechaza el pedido de salida de la cárcel, así como la desatención del reo. “No indica cuál es la dolencia que sufre(...) Recibió atención médica desde los días 12 y 13 de noviembre de 2019, hasta el 23 de marzo del 2020 en la que fue su última atención, siendo falso que no recibe o no se le brinde atención médica, como es falso que dicho médico se encuentre contagiado con COVID-19”.

"Al cumplimiento de lo requerido, se tiene el Oficio N° 184-2020-INPE-18-244- D, de fecha, 06 de abril de 2020, precisa, no se ha vulnerado ningún derecho fundamental, que no indica cuál es la dolencia que sufre, que de acuerdo con el Oficio N° 136-2020 INPE/18-244-SDSP-LRV, de fecha 03/04/2020, emitido por el C.D. Luis Riega Virú, Sub Director de Salud Penitenciaria del EP. Ancón II, el interno Antauro Igor Humala Tasso, recibió atención médica desde los días 12 y 13 de noviembre de 2019, hasta el 23 de marzo del 2020 en la que fue su última atención, siendo falso que no recibe o no se le brinde atención médica, como es falso que dicho médico se encuentre contagiado con COVID-19. Respecto a los protocolos y medidas de seguridad dispuestas en el Establecimiento Penitenciario Ancón II, están cumpliendo desde el 16 de marzo de 2020″, se lee en el documento.