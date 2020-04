Vizcarra: Cambiemos las costumbres y hábitos para ir al mercado solo una vez

El presidente de la República, Martín Vizcarra, exhortó a los peruanos y peruanas a cambiar sus “costumbres y hábitos” de asistencia en los mercados para así evitar las aglomeraciones y disminuir los contagios de coronavirus (COVID-19) en nuestro país.

“En lo que todavía no estamos mejorando como deberíamos es en la influencia de gente en los mercados. Hemos dicho que esta enfermedad está cambiando la historia de la humanidad y nos obliga a un cambio de costumbres y hábitos. Si no entendemos eso no vamos a poder combatir el virus adecuadamente”, manifestó este sábado durante una nueva conferencia de prensa.

En efecto, el mandatario recomendó a la población ir al mercado solo una vez por semana ya que, según precisó, el virus está en personas que no necesariamente muestren síntomas de poseer la COVID-19 y puede presentarse en cualquier lugar donde se produzca algún tipo de contacto.

“Entonces si vas a un mercado que está lleno de gente, regresa otro día. Si tenías la costumbre de ir un día si o un día no al mercado a comprar tienes que cambiar la costumbre. Tenemos que ir una vez por semana. Tenemos que hacer el esfuerzo una vez por semana. Esta enfermedad nos obliga a cambiar los hábitos de todos. Si no entendemos ello podemos tener la enfermedad meses y eso es muy perjudicial”, expresó.

