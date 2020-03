Vizcarra: “Hay gente ociosa que se está dedicando a hacer noticias falsas durante la emergencia”

El presidente de la República, Martín Vizcarra, rechazó este lunes las noticias falsas que se han difundido durante el estado de emergencia, en especial las del último fin de semana, ya que solo desorientan a la población y generan pánico.

Durante su reciente conferencia de prensa, el mandatario expresó que existe gente malintencionada que está dedicando su tiempo de aislamiento social obligatorio para elaborar noticias falsas con base en supuestos. Esto último en referencia a que en redes sociales se difundió el rumor que él estaba infectado por el coronavirus COVID-19 y que por ello, el pasado domingo 29 de marzo, por primera vez durante la emergencia, no dirigió una conferencia de prensa.

“Incluso dijeron que yo, como presidente, había sido afectado por el COVID-19 y que por eso no había dado la conferencia. Estábamos preparando todos los insumos, la información para dar el diagnostico y en función de eso, dar las medidas. Yo también, como cualquier ciudadano, estoy expuesto [al virus] si no cumplo con el aislamiento social, si no mantenemos este metro de distancia por lo menos. También tendría el riesgo de ser contagiado y lo diría de ser el caso. Sin embargo generan falsos comunicados del Ministerio de Salud. Hay gente ociosa que en un momento delicado se está dedicando a hacer noticias falsas para generar zozobra”, enfatizó Vizcarra Cornejo.

Publicación del Ministerio de Salud que desmintió rumor del contagio del presidente Vizcarra.

Tras ello, el jefe de Estado ratificó su compromiso con los ciudadanos y los exhortó a confiar en el Gobierno y la información oficial que emiten a diario.

“Aquí está nuestro compromiso con el país: darles siempre información real. Cuando las cosas se ve que están bajo control las decimos. Cuando nos equivocamos, también las decimos. En este momento, lo más importante es la confianza, y lograr esta pasa por tener información directa. Va a haber momentos más duros y aquí vamos a estar, al frente, dando la cara, diciendo qué estamos haciendo, pero ayúdenme a no retransmitir información que no ha verificada y que es falsa en muchos de los casos”, agregó.

