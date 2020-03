Martín Vizcarra: “Las actitudes de pánico no nos llevan a ningún lugar”

El presidente de la República, Martín Vizcarra, comentó este lunes que, una semana después de la declaratoria de emergencia, que los precios de los alimentos y productos de primera necesidad volvieron a la normalidad y los centros de venta no dejan de estar abastecidos, con lo que se comprueba que la actitud de la ciudadanía en los primeros días de aislamiento social solo fue pánico al confiar en información no oficial.

En conferencia de prensa, en la que también dio alcances de su gestión en la batalla sanitaria contra el coronavirus COVID-19, Vizcarra Cornejo indicó que los referidos establecimientos atienden como en días habituales, ya que los agricultores siguen trabajando, siempre en cumplimiento de la orden de inmovilidad social obligatoria.

“Los centros de provisión de alimentos siguen funcionando, pero a veces nos olvidamos que, para que podamos ir al mercado y encontremos productos, hay agricultores que siguen en el campo cumpliendo con el aislamiento, pero permitiendo que estos centros no se desabastezcan. Recuerden que cuando dimos la norma el domingo 15, la gente se aglomeró a los centros de venta y se acabó varios productos. Era incomprensible que se acabara el papel higiénico, cuando no es un artículo que se use para combatir el COVID-19. [...] Las actitudes de pánico no nos lleva a ningún lugar”, expresó el mandatario.

Tras ello exhortó a la población, tal como lo hizo en cada una de sus apariciones desde que reportó el primer caso de coronavirus en Perú, a que cumpla con todas las indicaciones que emite el Ministerio de Salud y que, en especial, se mantengan en sus viviendas mientras dure el estado de emergencia.

“No descuidemos los hábitos de limpieza que hemos dicho, es decir, lavarse las manos con agua y jabón; mantener una distancia prudencial, cubrirnos al momento de estornudar y toser. Son medidas que perfectamente podríamos trabajar”, agregó.

En jefe de Estado informó este lunes que la cifra de infectados se elevó a 395 en Perú.