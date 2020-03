Congreso: Rennan Espinoza renuncia a dinero para gastos de instalación

El virtual congresista de Somos Perú Rennan Espinoza renunció este martes 3 al dinero que se le asigna a los nuevos integrantes de la representación nacional por concepto de gastos de instalación.

A través de un documento enviado al Oficial Mayor del Legislativo, Giovanni Forno Flórez, Espinoza Rosales sustentó su decisión al mencionar que “el nuevo Parlamento debe dar señales de austeridad y de cambios ante la población”.

“Tal como lo hice en el periodo parlamentario 2011-2016 que también fui elegido [como] congresista- En tal sentido, debe disponer a la Dirección General de Administración para que no se me gire o deposite los gastos de instalación”, se lee en el documento.

En 2012, cuando fue parlamentario por primera vez, Espinoza Rosales, además de renunciar a los gastos de instalación, también lo hizo con los de representación, tras considerar que era innecesario el aumento económico, ya que era legislador por Lima.

“Los congresistas limeños no deberíamos recibir, somos 36 por Lima que no deberían recibir, así como no recibimos, en mi caso en otros sí, los gasto de instalación”, declaró a RPP en diciembre del 2012.

¿Cuánto reciben los congresistas por gastos de instalación?

En el mencionado oficio, el miembro de Somos Perú usó como referencia al acuerdo de la Mesa Directiva N° 002-2016-2017 y otras anteriores, en las que se autorizaba el pago de los gastos de instalación a favor de congresistas electos.

Acorde a ese documento, que fue firmado por Luz Salgado, Rosa Bartra, Richard Acuña y Elías Rodríguez, integrantes de la primera Mesa Directiva del disuelto Parlamento, se detalla que los gastos de instalación equivalen a “una remuneración mensual”, es decir, 15 600 soles.

Asimismo, en ese mismo acuerdo se dispone que, treinta días calendario después de la instalación, la Mesa Directiva determinará “el uso de los recursos no utilizados” de los congresistas que renunciaron a aceptarlos o no los solicitaron.