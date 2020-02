Yehude Simon: Mi padre no ha recibido dinero, afirma su hijo

Yehude Simon Valcárcel, hijo de Yehude Simon Munaro, aseguró este lunes que su padre no recibió dinero de la constructora brasileña Odebrecht. Además, sostuvo que su progenitor no manejó las finanzas de su campaña de reelección como gobernador regional de Lambayeque, en el 2006.

“No, mi padre no ha recibido (dinero), yo he estado subvencionando a mi padre en muchas cosas, porque mi padre no tiene plata”, declaró a la prensa ubicada en los exteriores de la vivienda del ex presidente del Consejo de Ministros, en el distrito de Surco.

Este lunes 24 de febrero, el exgobernador regional fue detenido preliminarmente por 10 días por orden de la jueza María Álvarez Camacho y a pedido del fiscal José Domingo Pérez, fiscal del Equipo Especial Lava Jato, quien investiga el caso Olmos.

Yehude Simon, según el requerimiento de la Fiscalía, es señalado como autor del presunto delito contra la administración pública en calidad de colusión.

Además, al también exparlamentario se le atribuye la presunta comisión del delito de lavado de activos agravado en su forma de organización criminal.

Simon Valcárcel rechazó también que su padre tenga cinco propiedades, tal como señala el documento de requerimiento de detención y allanamiento de los inmuebles del exfuncionario.

“Eso es mentira, mi padre tiene una sola casa [la de Surco]. No sé de dónde han sacado que tiene [cinco] casas”, manifestó.

Por otra parte, el hijo del ex gobernador regional aseguró que su padre estará dispuesto a cumplir con la medida ordenada por el Poder Judicial, con el fin de esclaracer su participación en el caso Olmos.

“Si mi padre tiene que pasar por una prisión preliminar, yo estoy seguro que él, a pesar de lo difícil que es para él y toda la familia. Lo más importante es que se esclarezca”, dijo Simon Valcárcel.