Javier Bisso: “Yo Obedecí una orden directa de mi jefe (José Sam)”

Desde que salió del país con destino a España el 2 de enero de este año, el empresario José Sam Yuen no ha regresado al Perú.

José Sam se fue justo en los mismos días en que La República reveló las declaraciones de un anónimo testigo protegido del Equipo Especial Lava Jato, que lo señaló como aportante fantasma y reclutador de falsos donantes para la campaña presidencial de Keiko Fujimori.

Probablemente porque el presidente del conglomerado económico SamGroup no se encuentra en el Perú, el testigo anónimo decidió dar la cara y enfrentarlo. Se trata de Javier Bisso López de Romaña, un exejecutivo de su confianza que llegó a convertirse en director de algunas de las empresas offshore de José Sam Yuen en Panamá.

Bisso es cuñado del magistrado del Tribunal Constitucional, José Luis Sardón.

El primero en identificar a José Sam Yuen como aportante fantasma de Keiko Fujimori fue Jorge Yoshiyama Sasaki, a quien conocía desde hace muchos años porque fueron compañeros de estudios en el colegio Franklin Roosevelt. Fue entonces que Javier Bisso supo que tarde o temprano darían con él porque había actuado como operador de José Sam.

A pedido de este, reclutó a varios ejecutivos y sus esposas para que suscribieran falsos aportes. Por si fuera poco, cuando el Equipo Especial comenzó a citar a estas personas, José Sam le pidió que coordinara con todas para que mintieran y afirmaran que sí habían donado dinero a Keiko Fujimori. Doble delito.

Javier Bisso estaba asustado. Temía a José Sam, también conocido como “El rey de los casinos” –es propietario de los más importantes establecimientos del rubro en el país– , porque es un hombre muy poderoso e influyente. Por eso, cuando los fiscales le preguntaron por qué al principio pidió declarar con la condición del anonimato, explicó sin medidas tintas: “Como lo indiqué en su momento, fue por tener miedo por mi seguridad personal y familiar, dada la magnitud de los hechos en la que la organización criminal investigada se encuentra comprometida”. Parece una frase extraída de uno de los personajes de la famosa novela de Mario Puzo, pero no lo es.

Es una orden

Lo relatado por Javier Bisso López de Romaña compromete gravemente al empresario José Sam Yuen, hijo de nacionales chinos que construyeron el imperio económico SamGroup o Grupo Sam.

Por mandato del millonario José Sam, Javier Bisso reclutó 11 falsos aportantes entre los ejecutivos del grupo económico, tal como lo relató a los fiscales:

“Me indicó que él no quería figurar como aportante porque, según me dijo, había límites máximos por aportante y me manifestó que él quería que figuren como aportantes las personas que trabajábamos para él dentro del Grupo Sam, que tiene varias empresas como Duraplast, Sinomaq, casinos e inmobiliarias. Según me dijo, esto lo hacía a solicitud de su amigo del colegio, Jorge Yoshiyama Sasaki. Me dijo que incluso iba a poner a su esposa Claudia Tagle (Arróspide) en la relación de aportantes. A lo cual, obedeciendo a una orden de mi jefe (José Sam Yuen), incluso puse a mi propia esposa Rocío López de Romaña Jenkins, y me pidió que traslade esta solicitud a las demás personas que trabajábamos en el Grupo Sam y que figurarían como aportantes de Fuerza 2011 (ahora Fuerza Popular)”.

Falsos aportantes

En total fueron 12 los falsos aportantes que entregaron 270 mil soles a Keiko Fujimori de los fondos de José Sam Yuen. Aparte el empresario de origen chino hacía contribuciones directas a la excandidata presidencial cada vez que se reunía con ella junto con otros hombres de negocios, como ha detallado Jorge Yoshiyama Sasaki.

A continuación, Javier Bisso relató cómo, desesperado por borrar evidencias que lo relacionaran con las donaciones fraudulentas de los ejecutivos de su grupo económico, lo instó a que mintiera a las autoridades del Equipo Especial. Lo que narró se parece mucho a un episodio de la afamada novela de Puzo:

“Ante las citaciones de la Fiscalía, me comuniqué con el señor Sam, manifestándole mi preocupación e indicándole que resuelva este tema (de los falsos aportes). Me respondió que el tema lo estaban viendo sus abogados y que mantenga la versión (falsa) de que yo había aportado, que no vaya a las citaciones (fiscales) y que dé una versión de tal manera que no me vinculen con el señor Sam. Indicándome que diga que lo hice (el falso aporte) por miedo al candidato a la presidencia Ollanta Humala. Ante la insistencia y presión del señor José Sam, dado que según me indicó todos (los falsos aportantes) iban a declarar en un mismo sentido, y temía por las represalias que pudiera tomar en mi contra, el señor Sam u otras personas, indiqué que sí había realizado el aporte (a Keiko Fujimori).

Javier Bisso deja en claro que lo que hizo era acatar el mandato de su jefe José Sam Yuen. No le queda otra elección. Bisso era gerente de varias empresas de SamGroup, y director de otras más, entre ellas, de las constituidas en Panamá: Amawin Holdings y Magnificat Holdings.

Bisso reconoció que cuando fue citado por primera vez, mintió cuando dijo que sí había aportado, pero fue porque así se lo había José Sam. Él obedeció como un subalterno. Como el peón que acata lo que dice el patrón: “Era para proteger su identidad, y lo hice obedeciendo una orden directa de mi jefe”. ¿Por qué José Sam Yuen no quería aparecer como aportante de la campaña presidencial de Keiko Fujimori?

Bisso le pidió apoyo a su exjefe y este le dio la espalda

Javier Bisso López de Romaña manifestó que cuando incluyó a su cónyuge, Rocío López de Romaña Jenkins, en la lista de falsos aportantes, no se lo había comunicado.

Cuando comenzaron a llegar las citaciones a nombre de Rocío López de Romaña, Javier Bisso recién le confesó que José Sam Yuen lo había instado a reclutar donantes fraudulentos para la campaña de Keiko Fujimori.

Al recurrir Javier Bisso a José Sam para que lo ayudara a resolver el problema familiar que se había originado por prestar el nombre su esposa, el millonario le contestó que de ninguna manera lo relacionara con el caso. Esto motivó a Bisso a contarlo todo.

El dato

Javier Bisso López de Romaña fue director de dos empresas offshore en Panamá de José Sam Yuen, evidencia del vínculo de confianza.

Las cifras

12 fueron los falsos aportantes reclutados por Javier Bisso.

270 mil soles es el monto de la donación fraudulenta de José Sam.

Implicados

Joan Cendra Valdizán

Luis Aguirre Llosa

Álvaro Valdez Cabello

George Montgomery L.

Manfredo Rosas Núñez

Luis Olivares Poggi

Claudia tagle Arróspide

Rocío López de Romaña

Claudio Arrieta Portaro

Javier Bisso López de R.

Emilio Cillóniz Flores

Daniel Dibós Cillóniz