¿Qué pasará con Gonzalo Ortiz de Zevallos en el Congreso?

El primo de Pedro Olaechea, Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea, verá su futuro como posible magistrado del Tribunal Constitucional en manos de los nuevos congresistas de la República.

Como se recuerda, Ortiz de Zevallos fue electo tribuno horas antes de que el presidente Martín Vizcarra decretara la disolución del Congreso. Justamente su elección fue uno de los detonantes del episodio.

Sin embargo, en dicha jornada, la del 30 de setiembre de 2019, entre ánimos caldeados por confrontaciones en el hemiciclo, se plantearon en contra de la elección de Ortiz de Zevallos, dos recursos: una revisión de la votación, a propuesta de la excongresista Patricia Donayre; y la nulidad del proceso, planteado por la exlegisladora del Frente Amplio María Elena Foronda.

El caso de Foronda, vale añadir, es particular: la exlegisladora de izquierda denunció que habían intentado suplantar su voto.

“Haciendo uso de mi derecho como parlamentaria de la República, solicito la anulación de este proceso, porque está totalmente viciado ante una acción de la cual yo no he sido parte, ni me voy a prestar a este tipo de cosas”, dijo Foronda cuando intervino en el Pleno.

Pero a todo esto, ¿cuál es la situación actual de Gonzalo Ortiz de Zevallos?

“Está nombrado”, señala el constitucionalista Luciano López en diálogo con La República.

Sin embargo, el letrado advierte que el proceso de designación del primo de Pedro Olaechea no está completo, justamente por los recursos planteados por las excongresistas Donayre y Foronda.

“El estatus exacto es: se había logrado los 87 votos, y por tanto estaba aprobado su nombramiento; pero están estos dos recursos. Es por eso que el Tribunal Constitucional no aceptó tomarle juramento a este señor, porque todavía estaba pendiente ese trámite parlamentario", señaló López a La República.

Comunicado del Tribunal Constitucional rechazando tomarle juramento a Gonzalo Ortiz de Zeavllos como nuevo magistrado. Foto: Twitter TC.

Una tarea más para el nuevo Congreso

La situación de Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea, ahora, al estar incompleta, se convierte en una más de las varias tareas que el nuevo Congreso hereda de su predecesor.

“El Parlamento, una vez que se instale y retome la agenda pendiente, se va a encontrar con esas dos articulaciones [en el caso de Ortiz de Zevallos]. La Mesa Directiva va a tener que tomar una decisión”, advierte Luciano López.

Si bien es cierto que ya algunas virtuales bancadas han conversado sobre el tema del Tribunal Constitucional (la elección de los magistrados y el sistema), no han manifestado con claridad su postura respecto a la situación del primo de Pedro Olaechea.

SP apuesta por la reconsideración

La República intentó comunicarse con virtuales congresistas de Acción Popular, Partido Morado y el Frente Amplio para conocer su posición; sin embargo, no obtuvo respuesta.

En cambio, Somos Perú, el virtual parlamentario Rennan Espinoza aclaró la posición que tomará su partido:

“La posición de Somos Perú es: vamos a votar la reconsideración que quedó pendiente", dijo Espinoza a La República.

"Una vez aprobada la reconsideración —entendemos que vamos a tener mayoría [para aprobarla]—, se va a ir al voto nuevamente para ver si el señor es o no escogido [magistrado del Tribunal Constitucional]. Es evidente que el resultado va a ser negativo, así que es tema zanjado y pasaremos a hablar de la nueva metodología para elegir a los seis miembros del TC”, agregó.

UPP irá por la anulación

En contraste con la postura de Somos Perú, desde Unión por el Perú, el virtual congresista por Lima José Vega manifestó que su partido pedirá que se deje sin efecto la elección del primo de Pedro Olaechea.

“Para nosotros, el tema está claro: hubo vicios en ese proceso. Consideramos que esto debe quedar sin efecto”, declaró a la agencia Andina José Vega a inicios de febrero.