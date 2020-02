Zeballos sobre reunión con Odebrecht: “No hubo ningún negociado” [VIDEO]

El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, enfatizó en que los cambios en el Gabinete Ministerial no guardan relación con la crisis suscitaba en el Poder Ejecutivo por la reunión entre Juan Carlos Liu, entonces ministro de Energía y Minas, el procurador Jorge Ramírez y los representantes de la constructora Odebrecht.

Zeballos Salimas minimizó el escándalo ocurrido por el encuentro de representantes del Estado con los directivos de una de las empresas que ha confesado ser responsable de actos de corrupción que perjudicaron millonariamente al Estado.

Zeballos sobre cambios en el Gabinete

El primer ministro sostuvo que los cambios en el Gabinete Ministerial se da por la necesidad de una “reingeniería” en sus miembros, y que esta ya la estaba evaluando junto con el presidente Martín Vizcarra desde la renuncia de Juan Carlos Liu.

“Estos cambios coincidentemente obedecen a una labor que teníamos ya realizando con el presidente. Se hacía necesario una reingeniería en la composición del Gabinete y esto ha culminado con la juramentación de los ministros de ayer”, declaró a la prensa en la mañana de este viernes.

Señaló además que la designación y separación de los ministros se debe exclusivamente a una decisión política, porque los cargos que se les correspondiente a la confianza que el presidente Martín Vizcarra les brinda.

Zeballos no le comentó a Vizcarra sobre reunión con Odebrecht

Asimimo, Vicente Zeballos mencionó que no le comunicó en primera instancia al presidente Martín Vizcarra sobre la reunión que el entonces ministro Liu iba a tener con los representantes de Odebrecht, porque lo consideró como una actividad “de rutina”.

“Al presidente en principio yo no le he informado, yo no tenía por qué informarle, me pareció que era un tema de rutina. O sea, que una contraparte vaya e informe de un proyecto del cual tiene algún interés y acompañado del procurador no hemos observado ningún tipo de irregularidad”, sostuvo.

Indicó que le informaron que en el encuentro se trató el tema netamente informativo entre ambas partes, que buscaban que se evite la demanda ante el Ciadi, además que ha sido público y transparente.

“Aquí no ha habido ningún negociado, aquí no ha habido ningún convenio, ni un contrato, esta reunión no ha sido cerrada a puertas cerradas. Esta reunión ha sido pública, abierta, transparente cual es el comportamiento del Gobierno”, enfatizó.

El jefe de la PCM, Vicente Zeballos, sostuvo además que Odebrecht no se ha llevado a algún ministro sino que en el caso de Liu fue porque omitió información, y en el de Revilla, Trujillo y Pablo por la “recomposición” que el Ejecutivo decidió hacer.