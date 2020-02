Mávila Huertas rechaza información sobre contrato de media training al MEF [VIDEO]

La periodista Mávila Huertas respondió a la opinión pública sobre la supuesta asesoría al Ministerio de Economía y Finanzas. Esta información fue difundida por varios internautas, entre ellos el director del Banco Central de Reservas del Perú, Rafael Rey, quien utilizó su cuenta de Twitter para exponer el media training que habría realizado.

Una supuesta asesoría al MEF, es decir, un servicio de media training, habría realizado la periodista. Ante este panorama, Huertas no dudó en dar su descargo para dilucidar el tema, pues en la imagen que difundió el integrante del directorio del BCRP se puede apreciar el nombre completo de la presentadora de un programa de corte político.

“A la gente que intenta difamar no le respondo porque no vale la pena, pero tratándose de un funcionario público que cobra un sueldo pagado por los peruanos, y que además debe honrar el cargo que representa, desde aquí lo único que me queda es exigirle una rectificación inmediata”, sostuvo la periodista.

En la imagen también se puede apreciar la foto de la ministra María Antonieta Alva quien, según los datos del gráfico, habría recibido un entrenamiento una hora antes de que se reúna con los abogados de Odebrecht. Ante esta difamación, como lo llama la conductora de TV, su respuesta no se hizo esperar.

“Nunca le di servicios de media training a la ministra María Antonieta Alva. No lo hago. Las 24 horas del día trabajamos en equipo consiguiendo información de primera mano para ustedes, nuestros televidentes, y sí es cierto que he ido a la oficina de comunicaciones mediante la oficina de comunicaciones. Ahí aparece, además, quién gestionó y quién era el intermediario para que yo ingresase al Ministerio de Economía y Finanzas”, añadió Mávila Huertas.