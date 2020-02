El alcalde tangencial

A Luis Castañeda Lossio siempre le costó rendir cuentas. Le dicen “El mudo” no porque sea un hombre de más acciones que palabras, que es lo que él y su entorno venden como imagen, sino porque no le gusta dar explicaciones. Por eso sus obras pueden ser buenas o malas, pero nunca consensuadas. Tampoco ostenta ninguna obra que tenga que ver con reformas profundas, con civismo, con ciudadanía, pura infraestructura de concreto, a pesar de sus tres periodos como alcalde de Lima. Populismo puro y duro, tratando al ciudadano como un ser inferior al que hay que facilitarle la vida sin joderlo mucho, con la clara intención de que luego votara por él en sus frustradas postulaciones presidenciales.

Ayer durante la audiencia de prisión preventiva en su contra por el caso OAS, hizo uso de la palabra y se dirigió a la jueza como si se tratara de uno de esos entrevistadores amables frente a los cuales les gustaba presentarse: “Yo tengo toda una trayectoria, creo que he sido el alcalde con más obras, le sugiero que llame a los altos directivos de las empresas con quienes hemos contratado, tome sus testimonios, yo solo quería ayudar a la gente, no tenía tiempo para coimas, no se puede pensar eso”.

Me pregunto ¿qué tiene que ver tremenda tangente? Esas tangentes son comunes en “el mejor alcalde de Lima de todos los tiempos”, el 2014, por ejemplo, postulando a la alcaldía de Lima, respondiendo ante el caso Comunicore que había sido denunciada por la UIF como posible lavadora de activos producto del narcotráfico, dijo: “Así que ahora soy narco. No fumo siquiera, ni bebo, es un absurdo”. Pero la tangente más vergonzosa fue presentar un certificado médico de la clínica Centenario, para eludir citaciones fiscales. Ya no es un entrevistador amable lo que tiene al frente, sino la justicia.