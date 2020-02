Ramírez: “Si Odebrecht insiste en su demanda, pediremos su inclusión en proceso penal”

Respuesta a demanda de Odebrecht. El procurador ad hoc para el caso Lava Jato Jorge Ramírez sostuvo en entrevista que en si la constructora insiste en demandar al Estado Peruano por la suma de 1200 millones de dólares debido a la cancelación del contrato por el Gasoducto Sur Peruano, pedirá la inclusión de la empresa en el proceso penal.

Actualmente, Odebrecht y Jorge Barata, exrepresentante de la empresa en el país se encuentran como colaboradores eficaces de la justicia peruana, que persigue la corrupción de funcionarios y sobornos que realizó la firma.

Jorge Barata no reveló sobornos a funcionarios por Gasoducto Sur; no obstante, desde el Estado señalan que se usarán revelaciones de la empresa de otros casos ante el Ciadi. Foto: Difusión.

“Si ellos siguen con gestos inamistosos, si no se ratifican en el acta de culpabilidad, nosotros vamos a interponer las medidas cautelares para asegurar el resto de la reparación civil; además, vamos a presentar una solicitud a la Fiscalía para que los incorpore en el proceso penal, no solo a la empresa Odebrecht sino a sus funcionarios. [...] Si ellos van a decidir litigar, nosotros también lo vamos a hacer”, explicó Jorge Ramírez.

“El proyecto Gasoducto Sur no estaba comprendido en el acuerdo de colaboración eficaz, por tanto no podíamos fijar reparación civil por un delito no reconocido por la empresa Odebrecht, sin embargo, el objetivo fue establecer una cláusula para los arbitrajes que dice que si el Estado peruano no llega a un acuerdo con la empresa Odebrecht en un proceso arbitral, la prueba de la colaboración puede ser usada contra la empresa”, señaló en otro momento.

“Demanda de Odebrecht ante el Ciadi será un fracaso”

Asimismo, mencionó que demanda formulada por Odebrecht está condenada al fracaso debido a que si bien la empresa no ha confesado sobornos por el Gasoducto Sur Peruano, sí lo hizo en otros casos.

“En principio esa demanda va a ser un fracaso, es una pretensión que va a seguir el camino del fracaso porque ellos han admitido corrupción en el caso Gasoducto Sur Peruano, además está en el acta de culpabilidad firmada de Graña y Montero y si fuera poco, tienes las colaboraciones eficaces de personas que han reconocido que existió corrupción”, precisó Jorge Ramírez.