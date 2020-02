Gálvez sobre encuentro de Cavassa y asesor del CNM en su casa: “Son mis amigos” [VIDEO]

El fiscal supremo Tomás Gálvez, quién es investigado por el Ministerio Público por el caso Los Cuellos Blancos, aseguró que el encuentro en su casa entre José Cavassa Roncalla y Miguel Torres Reina, asesor de Hebert Marcelo Cubas, ex integrante del Consejo Nacional de Magistratura (CNM), fue por una “reunión de amigos”.

“Yo he presentado a José Cavassa con Miguel Torres Reina como a varios amigos. Yo no soy una persona que sale a la calle o que encuentras en bares. Mis amigos me llaman o yo los llamo y les digo que vengan acá y coinciden en mi casa porque yo nunca salgo”, declaró Gálvez este sábado durante una entrevista en Radio Nacional.

En efecto, de acuerdo a declaraciones del aspirante a colaborador eficaz 2301-2020 ante el despacho de la fiscal Rocío Sánchez Saavedra, integrante del Equipo Especial, Tomás Gálvez puso a disposición su domicilio para el encuentro entre Miguel Torres y José Cavassa, quién fuera operador político de José Luna Gálvez, dueño de Telesup, con el fin de colocar a Adolfo Castillo como titular de la ONPE.

Es así que la elección de Castillo, de acuerdo al testimonio del colaborador, tenía como objetivo facilitar la inscripción de Podemos para las elecciones municipales del 2018.

Sobre esto, Gálvez Villegas aseguró que la universidad Telesup “no tiene nada que ver” y que en ese tiempo de la reunión entre Torres y Cavasa “no había nada de esto”.

“Telesup no tiene nada que ver. Yo me reúno con quién se me da la gana. Con mis amigos. En ese tiempo no había nada de esto. Yo me reúno con todo el mundo y con quien me da la gana”, enfatizó el fiscal.

Tomás Gálvez acusa a exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, de dar "versiones falsas" sobre él.

Niega apoyo a Chávarry

Por último, Tomás Gálvez negó que haya dado apoyo a la elección de Pedro Chávarry como fiscal de la Nación y consideró que todo lo afirmado en los medios sobre su persona “son versiones falsas” de Pablo Sánchez, quien lideró la Fiscalía entre el 2015 y el 2018.

“A Chávarry ya lo habían designado tres años antes como fiscal de la Nación cuando yo no estaba. En el momento de la elección lo propone Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez dice que sea por aclamación”, agregó.