Olaechea: “No estaba demasiado animado para tomar la presidencia del Congreso”

Pedro Olaechea insiste en que al ser el titular de la Comisión Permanente también sigue siendo presidente del Congreso de la República, a pesar de que esta institución fue disuelta el pasado 30 de setiembre de 2019.

“Te pido: lee el reglamento del Congreso, la Constitución y (dime) en qué momento en el interregno está ahí que el presidente de la Comisión Permanente deja de ser el presidente del Congreso. No es que me interese el nombre, sino que yo represento una institución, uno de los poderes del Estado”, declaró en entrevista con El Comercio.

Sin embargo, Olaechea mencionó que él no había pensado ocupar ese cargo y que cuando se lo propusieron no estaba “demasiado animado” por las responsabilidades que iba a asumir.

“No pensaba que iba a llegar a presidente del Congreso, tampoco. No creí la posibilidad de que hubiera una ruptura democrática, no creí que era posible. Pero una de las razones por las que entre es porque teníamos que avanzar por la población. Eso fue lo que me movió a aceptar. Créeme que no estaba demasiado animado para tomar la presidencia del Congreso por las responsabilidades que iba a asumir. Una vez que las asumí, bueno, tuve que asumirlas completamente”, mencionó.

Olechea sobre disolución del Congreso

Por otro lado, sostuvo que el fallo del Tribunal Constitucional de declarar legal la disolución del Congreso, ha redifinido el equilibrio de poderes en el país, al darle el poder al presidente de la República de ser el intérprete máximo de la voluntad del Parlamento.

No obstante, resaltó que hubo muchos errores de parte del Congreso así como del Poder Ejecutivo, pero en el que se trabajaba creando puentes de díálogo, pero que el mismo no fue respetado por los fujimoristas. Mencionó que al crisis provocó que el jefe de Estado tome la medida que él no creía que podría pasar.

“Lado y lado. Y no hubo la capacidad de armar un puente y darse cuenta que estábamos manejando una situación de crisis. (...) El tema más interesante ha sido este último. El del que lamentablemente llevó al cierre del Congreso. No pensé que se iba a llegar a ese extremo de romper el orden democrático”, indicó.

Pedro Olaechea intentando intimidar a Salvador del Solar, entonces primer ministro, cuando entró al Hemiciclo a plantear cuestión de cofnianza. Foto: Melissa Merino/La República

Olaechea no descarta regresar a la política

El exintegrante de la bancada Acción Republicana enfatizó que en este momento no piensa postular a algún cargo político. Informó que Rafael López Aliaga, secretario de Solidaridad Nacional, lo invitó a ser parte de la lista de candidatos para las elecciones extraordinarias, pero que rechazó la iniciativa por estar ocupado con la transición que la Comisión Permanente debe listar para el nuevo Congreso.

Sin embargo, Pedro Olaechea no descarta su regreso a la política si en el futuro algún partido políticos se lo propone.

“Yo acabo un ciclo. Tengo que pensar. Yo acabo un ciclo de vida, ha sido muy interesante, ha sido importantísimo, no me arrepiento de haber venido al Congreso. Cierre de ciclo es que quiero parar, reflexionar sobre todo el trabajo hecho y pensar qué cosa debe seguir. Yo creo que, como decía Aristóteles, el hombre es un animal político. Decía Haya de la Torre: quien deja la política siendo animal político, se convierte en lo primero”, mencionó Olaechea.

Olaechea sobre bono a más trabajadores

Asimismo, el titular de la Comisión Permanente defendió la firma del convenio con el sindicato de trabajadores del Congreso y del pago de bonificación que autorizó, a pesar que, según especialistas, estas últimas funciones les corresponden al Congreso en pleno.

“La Comisión Permanente se encarga de la revisión de los decretos de urgencia. El pago de las bonificaciones es una decisión de orden administrativo, que además comprende la negociación con el sindicato de trabajadores del Congreso. El hecho de estar en un interregno no implica la paralización de la gestión administrativa, la cual corresponde a la Mesa Directiva de la institución. El Congreso de la República no ha desaparecido”, subrayó Pedro Olaechea.

Mesa Directiva liderada por Olaechea aprobó pago de bono a más trabajadores. Foto: La República.

La República conoció que la Mesa Directiva, liderada por Pedro Olaechea, aprobó la semana pasada el pago de más de S/ 8 000 a más trabajadores de la institución, pese a estar en periodo de interregno tras la disolución decretada desde el 30 de setiembre del 2019.

Este hecho ha sido cuestionado por virtuales congresistas, como Alberto de Belaunde del Partido Morado quien sostiene que debería investigarse en el Parlamento. Asimismo, Luis Roel de Acción Popular señala que la Contraloría General de la República debería intervenir y analizar si existieron irregularidades.