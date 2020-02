Rafael Vela sobre demanda de Odebrecht: “No tiene ningún sentido”

El fiscal Rafael Vela se refirió a la determinación de la constructora Odebrecht de demandar por US$ 1200 millones al Estado Peruano por la no realización del proyecto Gasoducto Sur Peruano.

El coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, expresó para RPP que solicitud carece de sentido debido a que existe declaratoria de culpabilidad por parte de la constructora.

“No tiene ningún sentido para nosotros y así se lo hemos hecho saber también a los ejecutivos de Odebrecht. No solo existe la declaratoria de culpabilidad de la empresa, sino existe la culpabilidad de las empresas Graña y Montero, y existe la declaratoria de culpabilidad de los señores José y Hernando Graña”, aseveró.

“Cuando Odebrecht se declara culpable de cargos, se declara culpable de los cargos que el Ministerio Público le imputa, y en este caso no solo hay cargos relacionados por pago de presuntos sobornos, sino también de colusiones agravadas en el otorgamiento de la buena pro, en donde no es ni siquiera necesario que se hayan pagado sobornos porque la colusión es un delito de convergencia en donde no se requieren que haya pago de sobornos, basta con el favorecimiento ilícito a un postor en particular”, dijo en otro momento Rafael Vela.

Asimismo, comentó que no existe confianza en la relación de la empresa encontrada culpable por corrupción en distintos países y la fiscalía, a pesar de la colaboración eficaz.

“La relación con Odebrecht es una difícil, no es de confianza. Hay muchas tensiones que se dan dentro del desarrollo de un aspecto premial con culpables; es decir, con personas que han delinquido, cuya credibilidad siempre tiene que estar sustentada en pruebas documental que lo respalde”, explicó.

“Si Odebrecht tiene alguna fisura respecto a la culpabilidad del caso Gasoducto Sur tendrán que ser incluidos e investigados con los rigores propios de la condición de investigados de una persona jurídica”, adicionó Rafael Vela.

Vicente Zeballos calificó de “frescura” a pedido de Odebrecht

"Resulta irónico poder compartir que a pesar de esos hechos que tienen evidencias manifiestas con carga probatoria suficiente y con las responsabilidades asumidas y reconocidas tengan todavía la frescura a acudir a un arbitraje”, declaró el primer ministro, Vicente Zeballos, en conferencia de prensa.

Hasta el momento, el presidente de la República, Martín Vizcarra, no se ha referido acerca del tema.