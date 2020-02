Seis bancadas apoyan eliminar la inmunidad parlamentaria

Seis de las nueve bancadas de lo que será el periodo legislativo 2020 están dispuestas a eliminar la inmunidad parlamentaria para evitar acciones encubridoras en el Congreso.

De esta manera se busca que los representantes electos rindan cuentas a la justicia y no se blinden entre sí aprovechando su inmunidad, la cual hasta ahora evita que ellos enfrenten sus procesos judiciales y hasta que cumplan con sentencias emitidas por el Poder Judicial.

Las agrupaciones que están a favor de eliminar esta protección congresal son el Partido Morado, Podemos, Somos Perú, el Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap), Unión por el Perú (UPP) y Alianza para el Progreso (APP).

Lo que ellos dicen

Los congresistas electos Daniel Olivares (Morado), Omar Chehade (APP), Rennán Espinoza (Somos Perú) y Daniel Urresti (Podemos) coincidieron en afirmar que sus agrupaciones apoyarán la eliminación de la inmunidad parlamentaria.

Olivares consideró que esta propuesta es necesaria para que se acaben los blindajes. En tanto, Chehade y Espinoza afirmaron que no aceptarán ningún cambio en su propuesta, pues buscan retirar esta protección congresal definitivamente.

Asimismo, integrantes de Unión Por el Perú ya han adelantado que impulsarán la eliminación de esta prerrogativa parlamentaria, que hasta ahora ha sido utilizada para burlar a la justicia.

En el Frepap afirman, desde la campaña, que los congresistas no necesitan una protección especial para realizar sus actividades, y por ello apoyarán la eliminación de la inmunidad congresal.

Las mencionadas agrupaciones apuestan porque ahora no existan impedimentos para que los parlamentarios puedan ser investigados y menos para que sea el mismo Congreso el que decida al respecto.

Quieren modificaciones

La congresista electa del Frente Amplio Rocío Silva Santisteban afirmó que su agrupación plantea la modificación de la aplicación de la inmunidad parlamentaria.

En opinión de Silva Santisteban, la protección debe darse solo en la labor de fiscalización del Congreso. “La inmunidad no debe servir para que un congresista no sea procesado o no pueda ser investigado”, declaró.

El parlamentario electo Luis Roel, de Acción Popular, opinó en la misma línea del Frente Amplio. “Es hora de acabar con la impunidad”, precisó.

Mientras tanto, en Fuerza Popular ya dijeron estar de acuerdo con replantear la aplicación de la inmunidad, pero no de su eliminación completa.

El congresista fujimorista electo Diethell Columbus ha afirmado que se debe mejorar el reglamento para aplicar la inmunidad a los congresistas, pero no retirarla del todo como otras bancadas plantean.