Rafael Rey: “Tenía decidido renunciar al BCRP, pero he cambiado de opinión”

Rafael Rey Rey, integrante del directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y simpatizante fujimorista, anunció que desiste de cumplir su palabra y ya no renunciará a su cargo en la institución financiera, como lo señaló en noviembre de 2019.

A través de su cuenta de Twitter, el también exministro de del segundo mandato de Alan García sostuvo que esta decisión se debe a la presión de “troles, caviares, rojos, demagogos, difamadores y cobardes”, cambió de opinión.

“Aviso para troles, caviares, rojos, demagogos, difamadores y cobardes: Tenía decidido renunciar al directorio del BCRP y dejar de tener las incompatibilidades que la posición impone al ejercicio profesional. Pero ante la presión de los antes mencionados”, escribió en su red social.

El también conductor de televisión fue elegido en el alto cargo del BCRP el 27 de octubre de 2016 por el Congreso de la República y fue propuesto a esa posición por la bancada de Fuerza Popular.

En los comicios generales de 2011, postuló a la primera vicepresidencia del Perú por Fuerza 2011, ahora Fuerza Popular, cuya candidata presidencial era Keiko Fujimori, ahora recluida de manera preventiva por presunto lavado de activos y otros delitos.

Rafael Rey promete renunciar al BCRP

El funcionario Rafael Rey Rey mostró su rechazo ni bien se enteró de la disolución del Parlamento, decretada por el presidente Martín Vizcarra el pasado 30 de setiembre, y de la convocatoria de las elecciones congresales, que se ejecutaron el 26 de enero.

En esta misma línea, en noviembre de 2019 dijo en entrevista con el Diario Correo, que si la ciudadanía llega a elegir a un nuevo Legislativo, él dejará el cargo en el BCRP porque ya no existirá la institución que lo designó.

“No me voy por una sola cosa. Primero, porque a mí no me ha elegido el incapaz que tenemos de presidente o su antecesor, sino el Congreso. Y solo el Congreso me puede destituir por falta grave. ¿Qué falta grave si hay elecciones? [...]. Si hay elecciones y eligen al próximo Congreso, de inmediato me largo. Antes renuncio. Antes de que elijan a otro Congreso, me iré. Porque ya no estará el Congreso que me eligió”, detalló en esa oportunidad", enfatizó el excongresista en esa ocasión.

Fuerza Popular con reducida bancada en nuevo Congreso

Estas elecciones extraordinarias para elegir al nuevo Parlamento, trajo muchas sorpresas y una de ellas es la reducción en el respaldo de la población a Fuerza Popular.

El partido liderado por Keiko Fujimori obtuvo, según estadísticas actuales, solo 12 curules en el Hemiciclo, una considerable baja en comparación con los 73 que alcanzó en el 2016.

Los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se publican de manera progresiva. Al 99.99 % de las actas procesadas, se revela que solo 9 partidos tendrán presencia en el Congreso.