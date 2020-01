De la sede central del Banco de Crédito del Perú de la Calle Centenario 156, en La Molina, salieron en 17 fracciones los US$ 3,6 millones de dólares en efectivo que Dionisio Romero Paoletti entregó a Keiko Fujimori, de acuerdo con la documentación que la defensa del banquero entregó al Equipo Especial del caso Lava Jato.

La información es relevante para reconstruir la ruta que siguieron los fondos que terminaron en manos de la excandidata presidencial y que nunca declaró ante las autoridades, no obstante que estaba obligada por su condición de congresista de la República, en 2010 y 2011.

También han sido identificados los funcionarios y empleados del BCP que gestionaron y facilitaron las operaciones para obtener la disponibilidad del efectivo que recibió Dionisio Romero, quien luego procedió a suministrarlo a la presidenta del partido fujimorista.

Los documentos que ha presentado la defensa de Romero para acreditar que el origen de los fondos es lícito y que todo el procedimiento fue correctamentamente bancarizado, registran las fechas en que se procedió a poner a disposición el efectivo. Queda pendiente qué personas recogieron los fondos, o si el propio Dionisio Romero los retiró o encargó a otras personas para que se lo dieran y después él mismo trasladarlo hasta donde se encontraba Keiko Fujimori. Aunque las autoridades no descartan que eventualmente enviara a otras personas.

Como informó La República el pasado domingo, el estudio Benites, Vargas & Ugaz Abogados, que se encarga de la defensa de Dionisio Romero Paoletti, elevó al Equipo Especial una auditoría contratada a la conocida compañía Ernst & Young para que verificase que todo el dinero entregado a Keiko Fujimori provino del Banco del Crédito del Perú y que lo repuso su matriz, Credicorp.

“Las 17 operaciones de desembolso fueron realizadas a través del saldo disponible en la caja de la agencia del Banco de Crédito del Perú, ubicada en la calle Centenario 156, La Molina”, señala la auditoría de Ernst & Young.

Para facilitar la disposición del efectivo, el BCP generó una cuenta ad hoc, lo que demuestra que Dionisio Romero comprometió a la estructura de su compañía para transferir los 3,6 millones de dólares destinados a Keiko Fujimori.

Aunque la excandidata presidencial ha reconocido que Romero hizo el cuantioso aporte secreto, no ha reportado ante las autoridades que hizo con la importante suma de dinero.

“Las 17 operaciones de desembolsos fueron reintegrados por Credicorp (al BCP) a través de transferencias interbancarias desde su cuenta en el exterior Nº 101-01-00-1000341-1 en el Atlantic Security Bank”, precisa la auditoría de Ernst & Young.

“El Banco de Crédito del Perú registró los desembolsos contra una cuenta contable transitoria del activo, la cual se canceló cuando Credicorp reintegró los fondos respectivos”, añade.

En el mencionado periodo, Dionisio Romero Paoletti presidía Credicorp. El BCP es una subsidiaria de esta corporación.

La documentación ha permitido al Equipo Especial identificar a los funcionarios y empleados que intervinieron en la facilitación de la disponibilidad de los 3,6 millones de dólares para que Dionisio Romero los entregara a Keiko Fujimori.

Entre ellos se encuentran:

- El Gerente de la División de Contabilidad, José Luis Muñoz Rivera.

- La Supervisora de Procesos Operativos, Ana Carolina Burgos Escobedo.

- El Gerente Central del BCP, Álvaro Correa Malachowski.

- El Supervisor de Procesos Operativos, Jorge Enrique Pacora Tejada.

Los fiscales del Equipo Especial han previsto interrogar a estas personas para cruzar información sobre las circunstancias en que recibieron órdenes con el propósito de satisfacer los requerimientos de dinero de Dionisio Romero entre 2010 y 2011, que luego donó clandestinamente a Keiko Fujimori para financiar su campaña presidencial en 2011.

Romero ha dicho que decidió financiar a la excandidata porque su contrincante Ollanta Humala, era una amenaza para el sistema económico peruano porque supuestamente planeaba imponer el “chavismo”.

Los US$ 3,6 millones para Keiko salieron del BCP de La Molina

Billete por billete

En su declaración al Equipo Especial, Dionisio Romero explicó que el dinero lo llevaba en maletines a Keiko Fujimori. Sin embargo, en los documentos entregados por su defensa, no se indica si él retiró personalmente el efectivo de las ventanillas de la agencia del BCP de la calle Centenario 156, en La Molina.

“Las entregas fueron dadas en maletines, no recuerdo el monto exacto de cada entrega, pero eran de US$ 500 mil o US$ 600 mil (...). Yo mostraba mi preocupación por el avance de candidato del chavismo y hacía entrega a uno de ellos del aporte”, explicó Romero a los fiscales: “Sí, la señora Keiko Fujimori lo recibió, pero no puedo precisar en cuantas ocasiones. En algunas ocasiones estaban ambos, en otras estaba solamente la señora Fujimori, y en otras el señor (Jaime) Yoshiyama (Tanaka)”.

En realidad, de acuerdo con los retiros que hizo del BCP de La Molina, los montos entregados fueron así: en 2010: US$ 200 mil; 300 mil y 200 mil.

En 2011 fueron: US$ 350 mil, 100 mil, 250 mil mil, 100 mil y 200 mil. Después siguieron US$ 250 mil, 200 mil, 500 mil, 100 mil, 100 mil y 100 mil. Y completó con entregas de US$ 200 mil, 300 mil y 200 mil.

¿En 17 ocasiones hizo las entregas de maletas en efectivo o juntó grandes cantidades? Esto lo va a aclarar el propio Romero en el próximo interrogatorio.

Las declaraciones de los funcionarios del BCP serán claves para esclarecer cómo es que se retiraron los 3,6 millones de dólares que acabaron en manos de Keiko Fujimori supuestamente para financiar sus actividades proselitistas.