Grace Baquerizo: “La ministra de Trabajo solo funciona con el escándalo y las muertes”

¿Por qué postulas ahora y no en el 2021?

Lo importante es tener una lectura de lo que significa este periodo electoral para el país. Se ha cerrado el Congreso, ¿y vamos a dejarle el espacio libre a los mismos corruptos, a los mismos partidos tradicionales o a los mismos colectivos que hacen vocería de ideas retrógradas como las de ‘Con mis hijos no te metas’? Yo creo que era el momento de la ciudadanía, y por eso estoy postulando junto a otros valientes candidatos.

¿Cuál es tu lectura del Congreso que se va a elegir?

Tiene que liderar la transición democrática, porque si no lo hace, nuestro país sencillamente va a perder una oportunidad histórica de cambiar el rumbo. Vivimos la dictadura [de Alberto Fujimori]. Yo pensé que realmente íbamos a cambiar de capítulo y que íbamos a empezar a construir democracia. Pero no ha sido así. Los mismos líderes que hablaban de democracia, de igualdad, eran los que estaban negociando con empresas, los que estaban robándole a la población. Ese capítulo de corrupción se tiene que cerrar, y tiene que ser en este Congreso.

Tú eres abogada laboralista. ¿Qué propones en ese ámbito?

En Juntos por el Perú estamos planteando una propuesta para dignificar el trabajo de los jóvenes, porque lamentablemente el Estado y las empresas les están ofreciendo trabajos de cuatro horas tipo McDonald, en supermercados. Vamos a acabar con esos regímenes y a aprobar la ley ‘Mi primer empleo digno’, que va a fomentar las buenas prácticas de las empresas que sí respetan los derechos laborales, para que empiecen a formalizar más a sus trabajadores, especialmente a los jóvenes.

¿En qué consiste la propuesta?

El Estado, con esta ley, si la empresa cumple con formalizar el trabajo de los jóvenes, va a asumir el copago de EsSalud y el copago del aporte previsional. Eso es lo que vamos a fomentar.

¿Cómo está la relación entre los candidatos de Juntos por el Perú? Cuando uno piensa en la izquierda, no puede obviar el tema de las divisiones que se suelen dar en su interior.

Yo me siento parte de un gran equipo de candidatos valientes que han asumido este proceso electoral. No estamos yendo con ningún interés particular, ni de beneficiarnos nosotros. Somos gente de lucha, dirigentes sindicales, dirigentes sociales. No nos conocemos de ahora. Ya nos hemos conocido de tiempo atrás, y creemos que esta química, esta unidad que tenemos, se va a mantener.

En el Congreso pasado no se mantuvo esa unidad…

Pero la bancada de izquierda lideró la lucha contra la corrupción, y eso es lo que la ciudadanía aplaude y saluda.

Digamos que la izquierda en el Congreso tuvo un papel decoroso...

No hemos blindado a ningún corrupto.

Sin embargo, a la izquierda también la critican porque dicen que se presenta o se percibe a sí misma como una supuesta “reserva moral”. ¿Tú lo crees? ¿Crees que la izquierda es una reserva moral?

No, para nada. No es que nosotros nos endilguemos la reserva moral. Aquí hay una lucha contra la corrupción en la que el pueblo mismo ha participado. Y, más bien, los políticos que están involucrados en estos actos, tratan de señalar y confundir a la ciudadanía diciendo que todos somos iguales, que todos somos corruptos. Aquí estamos hablando, más allá de la moral, de actos delictivos de partidos que, como Fuerza Popular, en su conjunto, están involucrados en actos de corrupción.

¿Qué le responderías a los críticos que señalen que no tienes experiencia parlamentaria?

Primero, que el parlamentario, el congresista, tiene tres funciones: fiscalizar, legislar y representar. Ninguna de las tres es complicada. Los ciudadanos saben bien que en el Parlamento se pierde tiempo no por grandes problemas que tengan que resolver, sino porque entre los parlamentarios se insultan, porque en las comisiones, como de Constitución, por ejemplo, evitan discutir ciertos temas de fondo, o en Ética, que pierden el tiempo blindándose entre corruptos. El ciudadano tiene que ver que, para cumplir las funciones del congresista, primero se necesita honestidad, valentía y, evidentemente, cierto conocimiento de cómo ejercer las tres funciones que digo. En mi caso, yo soy abogada laboralista, y sé gestionar y tramitar los problemas dentro de las instituciones públicas. Así que, conmigo, por ejemplo, los trabajadores vamos a estar pisándole el talón a la ministra de Trabajo [Sylvia Cáceres], que solo funciona con el escándalo y, lamentablemente, con las muertes.

El gabinete del señor Zeballos tiene que pedir el voto de confianza al Congreso una vez que se instale. ¿Juntos por el Perú le dará el voto?

Tendríamos que analizar en qué circunstancia va a pedir el voto de confianza. Si me pide el voto para hacer un show de privatizaciones, evidentemente la bancada de izquierda, de Juntos por el Perú, se va a negar.

¿Y si el gabinete mantiene a la ministra de Trabajo?

Primero tendríamos que analizarlo como bancada y ver qué es lo que se está proponiendo, en qué términos. Nosotros somos muy críticos con el gobierno de Vizcarra y en particular con algunos ministros. Yo, en mi caso, con la ministra de Trabajo. Pero tenemos que ver si hay una actitud de querer realmente cambiar las cosas.

Propones también la reducción de los sueldos de los congresistas. ¿No crees que es una medida populista?

Populista no es. El salario mínimo es apenas 930 soles y los congresistas tienen la facultad legislativa de ir incrementándose bonificaciones, gastos de representación sin ninguna fiscalización. Hablamos de eliminar todas las gollerías y privilegios que, como congresistas, ellos se han ido generando. Proponemos que el sueldo del congresista sea fijado en función a la unidad de ingreso al sector público, que está en 2600 soles y lo aprueba el Ejecutivo. Una primera propuesta, debatible obviamente, puede ser que se fije en cuatro unidades de ingreso al sector público como máximo, 10,400 soles aproximadamente.

¿Y en el caso de otros funcionarios que también tienen sueldos altos, como los magistrados de la Corte Suprema, por ejemplo? ¿Son revisables también las remuneraciones de ellos?

O del BCR, que ganan como 40 mil soles. Yo creo que sí. Tenemos que empezar a discutir un tema de igualdad y de democracia que se ve reflejado también en estas altas remuneraciones. Sí, hay que pasar por un proceso serio de revisión, de cómo se han ido incrementando los funcionarios sus propias remuneraciones.

Has trabajado en el Poder Judicial. ¿Qué cosa puede o debe hacer el Congreso en el marco de la reforma de justicia?

Primero, otorgarle un mayor presupuesto, que es lo que pidió el anterior presidente del Poder Judicial, el doctor Prado. Se necesita mayor presupuesto, porque tener justicia eficiente cuesta. Si no les damos un mejor presupuesto, jamás la justicia en nuestro país se va a modernizar, no vamos a poder tener ese expediente electrónico en todos los juzgados ni en todos los procesos. También se deben incrementar los órganos jurisdiccionales.

¿Cómo estás llevando el financiamiento de tu campaña?

De manera individual. Estoy haciendo el conteo de mis gastos, actividades de solidaridad. Y, en base a eso y a los apoyos de amigos, y de un préstamo que yo he sacado, estamos tratando de hacer nuestra campaña.

Ficha

Grace Baquerizo, candidata con el número 2 en la lista por Lima de Juntos por el Perú. Milita en el Nuevo Perú, agrupación que lidera Verónika Mendoza. Es abogada laboralista y ha sido dirigente estudiantil y sindical. Laboró en el Poder Judicial.