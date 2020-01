Guzmán: “No somos el partido oficialista ni lo vamos a ser”

Julio Guzmán indicó que se encuentra liderando la campaña electoral del Partido Morado, es decir, viaja a diversas partes del Perú para crear lazos con la ciudadanía, fomenta la organización del partido y elabora propuestas.

“Estoy muy preocupado, faltan menos de dos semanas para las elecciones y si las encuestas siguen como estás vamos a terminar en lo mismo”, resaltó.

La gran indiferencia que muestra el electorado, según el excandidato presidencial, va a cancelar la decisión que tomó en el referéndum pasado donde se aprobó denegar la reelección a los congresistas.

Guzmán afirmó que conoce a la gran mayoría de los candidatos al Congreso 2020, ya que el 95% de los postulantes son militantes del partido.

Asimismo, sostuvo que han tomado acciones sobre aquellos candidatos que tienen denuncias por alimentos y señaló que se les ha pedido su renuncia o un compromiso para que cumplan con la ley.

“Vamos a seguir haciendo esfuerzos para que nuestros filtros sean mejores cada día”, manifestó.

El líder del Partido Morado calificó como calumnia y falsedad la presunta narrativa de que él no trabaja, pues ejerce las labores de profesor en dos universidades reconocidas y, además, posee un instituto de capacitación de gestión pública.

Propuestas del Partido Morado

Julio Guzmán manifestó que el partido que representa apoya las políticas de equidad de género, lo cual ha quedado certificado en las 8 propuestas que llevarán al Congreso. En el mismo marco, resaltó que sus cuestionadas declaraciones que dio en un entrevista eran en referencia al fanatismo extremista.

“Estamos construyendo un partido para el 2021 (...) Que no me digan a mí como presidente del partido que no apoyamos la agenda feminista”, indicó.

Por último, hizo un llamado a la ciudadanía a votar con conciencia este 26 de enero, ya que de esa manera se terminará con lo que comenzó el presidente de la República, Martín Vizcarra, no obstante, dejó en claro que así como apoyará al gobierno también será un crítico.

“No somos el partido oficialista ni lo vamos a ser”, concluyó.

