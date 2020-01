TC inicia debate sobre disolución del Congreso

Los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) debaten hoy la demanda competencial formulada por el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, contra la disolución del Congreso.

La discusión se iniciará a las 9:30 a.m. y se enfocará en la ponencia presentada por el magistrado Carlos Ramos, quien declara infundada la disposición de Olaechea y considera que el cierre del Parlamento fue una medida constitucional.

PUEDES VER TC debate este martes demanda competencia por disolución del Congreso

Sin embargo, al interior del TC las posiciones están fraccionadas. Trascendió que los magistrados Ernesto Blume, José Luis Sardón y Augusto Ferrero respaldan el requerimiento del titular de la Permanente, es decir, consideran ilegítima la disolución del Legislativo. Fuentes del TC adelantaron que los tres letrados elaboraron un texto alterno, contradiciendo a Ramos. El documento sería presentado en la sesión hoy.

No obstante, según el reglamento normativo del TC hay una sola ponencia y ese texto alterno, si está escrito, solo puede ser leído y obtener un voto singular, si cabe.

Por ahora, quienes respaldan la ponencia de Ramos son la presidenta del TC, Marianella Ledesma, y el magistrado Eloy Espinosa-Saldaña. Hay la posibilidad de que hoy uno de los tres plantee una cuestión previa para resolver la demanda competencial ni bien acabe el debate.

Para que eso suceda necesitan cuatro votos, lo cual iría contra las pretensiones de Blume, Sardón y Ferrero, quienes, según las mismas fuentes, desean que el Tribunal adopte una decisión luego de las elecciones parlamentarias. La razón es concreta: buscan convencer al magistrado Manuel Miranda de votar a favor de la demanda competencial.

Se sabe que Miranda aún no define su posición al respecto. Sus dudas giran sobre la forma en que el presidente Vizcarra concretó la disolución del Legislativo. Al tribuno no le convence que el decreto supremo de cierre del Congreso no lleve la firma de todos los ministros.

El constitucionalista Omar Cairo explicó que no es necesario que todo el gabinete ministerial firme un decreto de disolución: “No hay ninguna norma que diga eso”.

Cairo agregó que los actos del presidente requieren refrendación ministerial, por lo tanto, no son indispensables las rúbricas de todos los ministros. Basta con uno. Eso explica por qué el decreto de disolución del 30 de setiembre del 2019 solo lleva las firmas del mandatario y del premier Vicente Zeballos.

Escenarios

El expresidente del TC César Landa considera que la ponencia del magistrado Ramos es coherente al recordar cómo fue rechazado el recurso de nulidad planteado por Olaechea para suspender las elecciones mientras se resuelva la demanda competencial. “Y además entra a temas básicos: el pedido de confianza se rechaza cuando hay la cuestión previa de la congresista Indira Huilca para debatir el pedido del premier. Y los hechos son fuentes del derecho”, sostuvo.

En caso el TC falle contra la disolución, el expremier Pedro Cateriano enfatizó en que sería inconstitucional que el nuevo Congreso utilice eso de excusa para pedir la vacancia presidencial . “Al presidente solo se le puede acusar y sancionar al final de su mandato. Durante el ejercicio de su mandato, Vizcarra está protegido por la Constitución. No sería una causal de incapacidad moral como dicen los fujiapristas que, como última maniobra, buscan presionar al nuevo Congreso a intentar vacarlo”, consideró.