Este es mi horario electoral. No fue muy complicado elegir a mis candidatos.

Lo primero es descartar aquellas agrupaciones por las que no votarás jamás de los jamases. Luego identificar a quién quieres ver sentado en una curul.

La educación es la base de la ciudadanía. Una forma de educar malos ciudadanos es ofrecer “educación superior” en instituciones gobernadas por sus dueños donde las elecciones son letra muerta. Esos “profesionales” jamás entenderán lo que significa vivir en democracia. Peor aún si esa universidad es un negocio familiar o una sofisticada lavandería de activos procedentes del narcotráfico y/o de la corrupción.

Muchos académicos y especialistas clamaron reformar el sistema educativo impuesto por el fujimorismo y simbolizado por la creación de universidades bamba. Pero estos personajes nada hicieron para cambiar esta situación. Ni siquiera cuando ocuparon cargos públicos en el sector Educación.

Sin embargo, fue un militar retirado quien tomó el toro por las astas. Me refiero al general EP (r) Daniel Mora, gestor de esta contrarreforma universitaria y “padre” del Sunedu. Es el número 3 del Partido Morado.

Ojo que Julio Guzmán no es santo de mi devoción, pero no me hago problemas porque no vamos a elegir presidente.

Mi otra candidata es Claudia Cornejo (10). Pese a su juventud tiene amplia experiencia en mi sector favorito: Turismo. Y conoce la importancia de la Libertad de Prensa. Fue viceministra del sector y sabe que el Turismo es la clave para un desarrollo económico sin afectar el medio ambiente.

Por todo esto mi voto será 3 y 10 PM.