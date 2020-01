Carlos Caro: “El fiscal deberá poner énfasis en la amenaza a los testigos”

El abogado penalista Carlos Caro Coria sostiene que si el fiscal José Domingo Pérez desea que su pedido de prisión preventiva proceda, tendrá que ser más contundente en su tesis de que Keiko Fujimori dirigió amenazas contra testigos en el marco de la investigación. Solo así, consideró, se comprobará la obstrucción a la justicia.

¿Qué le parecen los argumentos del fiscal José Domingo Pérez en estas recientes audiencias?

Pienso que son argumentos para la etapa de un juicio, que el enorme esfuerzo que hizo para recopilar pruebas de falsos aportantes, todo eso, es importante para un juicio. Pero creo que su estrategia no es la más adecuada. El fiscal Rafael Vela dijo que hay un 70% de avance para ir al juicio.

¿Qué necesitará el fiscal Pérez para que su pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori se concrete?

La pregunta para la prisión preventiva será sobre el peligro procesal. Y es un tema para mí dudoso. ¿Keiko Fujimori puede ordenar amenazar a los testigos? Si el fiscal puede probar eso, su pedido procederá. Eso implica probar que hay riesgo potencial para los testigos. El fiscal deberá probar cómo ella puede amenazar a los testigos.

El fiscal Pérez comprobó, juntando declaraciones pasadas, que Keiko Fujimori mintió respecto a los reportes de Fuerza Popular a la ONPE.

Sí, pero sucede que la mentira del procesado no es obstrucción a la justicia. En caso de un testigo es distinto, el testigo sí delinque si miente. Cuando el fiscal dice que la señora Keiko Fujimori miente, es un argumento fuerte para una acusación y una eventual condena. Pero para una prisión preventiva no bastan las pruebas del delito, sino del peligro procesal.

Pero eso de todas formas refuerza la tesis fiscal.

De hecho, tiene mucho más que cualquier otro fiscal en casos de lavado de activos. La discusión técnica (en el juicio) será sobre si hubo lavado o no. Pero lo que es un hecho es que el fiscal está en capacidad de probar que hubo aportes de campaña, no solo de Odebrecht, sino de otras empresas. Incluso el fiscal indaga si esto forma parte de un incremento patrimonial de Keiko Fujimori y su esposo.

¿Que el fiscal pida que Fujimori Higuchi retorne a prisión refleja que necesita más tiempo para formular su acusación? Pero Rafael Vela dijo que la acusación estaría lista en febrero.

Ojo que el tiempo tienes que utilizarlo y probar que sirve para algo. El fiscal tendría que decir: necesito tiempo y que tú no me obstruyas. Para eso, probemos que no me puedes obstruir. Por ejemplo, el fiscal deberá poner énfasis en la amenaza a los testigos (en la investigación contra Keiko Fujimori).

¿Cree que la lideresa fujimorista retorne a prisión?

Es difícil que le pongan una prisión preventiva, en vez de ello, una comparecencia restringida o impedimento de salida.

¿Bastará el Acuerdo de Colaboración en la etapa de juicio?

Es lo más potente que tiene la Fiscalía. Como cadena de hechos no hay mucha discusión. No creo que se ponga en duda si Odebrecht entregó plata o no. La discusión va a ser sobre si eso es lavado o no. El juez va a llegar a la conclusión de que Odebrecht sí puso plata.