“(Abogada de Keiko Fujimori) me pidió que no mencionara a Jorge Yoshiyama”

La coreana Joon Lim Lee admitió ante los fiscales del Equipo Especial que por consejo de su exabogada Giulliana Loza Ávalos evitó mencionar a su esposo Jorge Yoshiyama Sasaki para eventualmente no perjudicar a Keiko Fujimori, a quien la letrada actualmente defiende.

Lee indicó que confiaba en las indicaciones de Loza, pero que ahora se ha dado cuenta que ésta buscaba proteger a la excandidata presidencial fujimorista.

“Precise por qué en su declaración del 18 de mayo de 2018, usted refirió que la donación de 65 mil dólares para la campaña de 2011 no fue a pedido de alguna persona, no obstante, posteriormente en su declaración del 5 de marzo de 2019, usted refiere que dicha donación fue a pedido de Jorge Yoshiyama Sasaki”

La respuesta de Lee a la fiscal Elvia Caro Izquierdo fue fulminante.

“Mi abogada Giulliana Loza Ávalos me dijo que no mencione a mi esposo Jorge Yoshiyama en ninguna de mis declaraciones y que siempre tenía que decir que el aporte, como estaba a mi nombre, tenía que ser personal y todos los sustentos también personales. Y que de esta manera yo no iba a tener ningún problema legal porque todo estaba bancarizado”, relató Joon Lim Lee.

No es la primera vez que se menciona a Loza en un episodio de presunta manipulación de testigos. Durante una audiencia del 28 de diciembre de 2018, el fiscal José Domingo Pérez le atribuyó haber pretendido direccionar a los falsos aportantes para que mintieran ante el Equipo Especial, diciendo que sí habían donado fondos a las campañas de Keiko Fujimori, por lo que la letrada se encuentra ahora bajo investigación. En ese momento, la respuesta de la defensora fue: “En primer lugar, son testigos anónimos. Segundo, mienten. Tercero, son testigos que no han sido corroborados”.

En esta ocasión Joon Lim Lee coincide con lo mencionado por otros testigos. La esposa coreana de Jorge Yoshiyama mostró su decepción por haber seguido el consejo de quien fuera su exabogada.

“Yo he confiado en la asesoría profesional de mi abogada, me he dado cuenta después cuando surgieron las detenciones preliminares en octubre de 2018, que ella estaba en realidad defendiendo a Keiko Fujimori. No estaba velando por mi defensa legal”, señaló Lee a la fiscal Caro.

Simulación naranja

También le preguntaron por qué en su declaración del 18 de mayo de 2018 afirmó que firmó y el partido fujimorista le entregó un recibo por 65 mil dólares en la campaña de 2011, pero en otra manifestación, fechada el 5 de marzo de 2019, cambió de versión e indicó que no recordaba haber rubricado ningún recibo. Joon Lim Lee volvió a decir que lo hizo porque así se lo indicó Loza.

“Yo no recordaba que había firmado el recibo por la donación de 2011, pero mi abogada Giulliana Loza Ávalos me dijo que había visto un recibo que yo había firmado. Yo no dudé de ella en ese momento, porque dije, si ella me dice que hay un recibo debe haber sido porque sí. Por eso es que yo aseguré que lo firmé. Quisiera aclarar que yo no recordaba haber firmado ningún recibo y eso mismo le manifesté a mi abogada Giulliana Loza”, explicó Lee.

Debido a las declaraciones de colaboradores eficaces y otros testigos sobre la conducta de la defensora de la excandidata presidencial, el 13 de diciembre de 2018 el fiscal Pérez incluyó en el caso que se le sigue a Keiko Fujimori, a su exabogada Giulliana Loza y a otros 5 letrados por presunta obstrucción a la justicia, todos relaciones con el Estudio Oré Guardia.

Loza respondió: “Más allá de estos absurdos cargos que enfrentaré sin problemas en las instancias correspondientes, quiero advertir esta burda maniobra del fiscal para obstruir, deslegitimar y dejar sin defensa a Keiko Fujimori. Este es nuevo abuso contra quienes ejercemos la defensa legal en el Perú”.

La manifestación de Joon Lim Lee se suma a lo dicho por los testigos en el mismo sentido.

La esposa de Jorge Yoshiyama también reveló otra modalidad de simulación de donación a las campañas de Keiko Fujimori. Indicó que su cónyuge aportó 30 mil dólares que luego el partido fujimorista se los retornó, pero la donación se registró como tal a nombre de ella. Se trataba de una simulación.

Hasta el último momento, Joon Lim Lee insistió en que Giulliana Loza que la asesoró para favorecer a Keiko Fujimori.

“Quiero reiterar que mi abogada Giulliana Loza en retrospectiva me doy cuenta que me indujo a ser inexacta en mis declaraciones. Me indujo a omitir información que en realidad no me perjudicaba. Y pienso que ella estaba pensando (sic) más en la defensa de Keiko Fujimori Higuchi”, destacó Lee.

Apuntó que aceptó hacer donaciones por su amistad con Keiko Fujimori.

“En la campaña de 2016, en diciembre de 2015 mi esposo Jorge Yoshiyama me dice que quiere apoyar económicamente a Fuerza Popular donando 30 mil dólares de nuestra cuenta mancomunada del Banco Continental. En ese momento nosotros teníamos una amistad con Keiko Fujimori y él quería apoyarla. Él me dijo que iba a hacer una transferencia al banco. (Luego) vino a nuestro departamento con un recibo de aportaciones del partido (Fuerza Popular), el cual yo firmé. Con respecto a esta donación, he tomado conocimiento recientemente que el monto de dinero fue en su momento reembolsado a mi esposo Jorge Yoshiyama con dinero del partido (Fuerza Popular)”, narró Joon Lim Lee.

Por propia confesión, Jorge Yoshiyama Sasaki manifestó que ha pedido de su tío Jaime Yoshiyama Tanaka, captara fondos de empresarios para financiar las campañas de Keiko Fujimori en 2011 y 2016, pero los dineros no debían ser declarados a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Los caudales acopiados los entregaba personalmente y en efectivo Jorge Yoshiyama a Adriana Tarazona Martínez, una persona de extrema confianza de la excandidata presidencial.