Fiscalía investiga a Edmer Trujillo por hospital de Moquegua

Por: David Pereda y Rufino Motta

En Moquegua, la Quinta Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios dispuso reabrir investigación preliminar en contra del ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo, por el caso del Hospital Regional moqueguano. Junto a él, serán parte de un proceso de indagación 14 exfuncionarios del Gobierno regional por el presunto delito de negociación incompatible.

Para el fiscal Roberto Giraldo Cadillo hay nuevos elementos en el informe de la Contraloría General sobre el proyecto “Ampliación y Mejoramiento del Hospital de Moquegua” que se ejecutó cuando Martín Vizcarra era presidente regional y Trujillo ocupaba cargo de gerente general de la entidad de gobierno de esta región sureña.

El representante del Ministerio Público dispuso varias diligencias. Entre estas, ha pedido información al Gobierno Regional de Moquegua y al Ministerio de Salud. También consulta al Ministerio de Transportes y Comunicaciones sobre implicados que ahora laboran en esa cartera, bajo la gestión de Trujillo.

Los involucrados empezarán a declarar a partir del 28 de enero. Trujillo será convocado a Moquegua o los fiscales irán a Lima a recibir su testimonio en la primera semana de febrero del 2020. Respecto a Vizcarra, el fiscal explicó que se reservan las investigaciones porque goza de la inmunidad presidencial.

También serán incluidos en las pesquisas representantes de Consorcio Hospitalario Moquegua, que construyó el nosocomio, y de Asesores Técnicos Asociados (ATA) que tuvo a cargo de la supervisión. Luego, pediría levantamiento del secreto de comunicaciones y reserva tributaria de Trujillo y otros.

Esperan notificación

En Lima, el primer ministro, Vicente Zeballos, comentó que esperará hasta tener oficialmente el documento de la Fiscalía sobre la apertura de esta investigación para evaluar la situación de Trujillo en el Gobierno. No obstante, recordó que ya antes la Fiscalía ha investigado estos hechos y ha archivado el caso hasta en dos ocasiones.

“No tenemos información oficial si la Fiscalía le ha abierto o no procedimiento investigatorio. Por parte del Ministerio Público, no obstante, hay un hecho muy concreto. Sobre estos hechos se han dado dos investigaciones en el Ministerio Público y en ambos casos han archivado. Lo nuevo es que hay un informe de Contraloría General y en ese informe no comprende en responsabilidad al ministro Trujillo ni mucho menos al presidente de la República”, nos contestó a este diario en conferencia de prensa luego de una sesión del Consejo de Ministros.

“Obviamente es una opinión. Tiene que ser validada por quien es titular de la acción penal, que es el Ministerio Público. Solamente él es el que califica e impulsa una investigación. Yo no puedo adelantar una opinión respecto de un elemento o a un documento de apertura que no está a mi alcance. Obviamente y seguramente si esta es formalizada revisaremos y evaluaremos en ese contexto”, añadió Zeballos en la PCM.