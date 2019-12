Richard Arce a Gilbert Violeta: “Feliz navidad y espero que por fin dejes el resentimiento"

Los excongresistas Richard Arce y Gilbert Violeta se enfrentaron a través de Twitter en el marco de los viajes de dos integrantes de la Comisión Permanente, Milagros Salazar y Ángel Neyra.

Milagros Salazar confirmó hace unos días a La República que se trasladó hasta Corea del Sur para “representar” al Parlamento, porque de acuerdo a su versión, por “un cierre no se pueden paralizar las actividades”.

PUEDES VER Fujimoristas viajaron con presupuesto de la Comisión Permanente

Al respecto, Richard Arce mostró su molestia. Incluso, sugirió que Contraloría debe revisar el gasto invertido.

“El Congreso está disuelto. La Comisión Permanente solo tiene 2 tareas, revisar y opinar sobre decretos de urgencia y ver asuntos administrativos. ¡Esto es un escándalo! Es utilización indebida de recursos públicos para viajecitos, hay que denunciarlo, ¿dónde está la Contraloría?”, explicó Richard Arce.

Tras la publicación, Gilbert Violeta respondió al exmiembro de Nuevo Perú, lo que ocasionó una confrontación en la red social.

“Estimado Richard Arce, ya deja de ser un sobón más del Gobierno. No te van a dar más consultorías. Lee la Constitución y el Reglamento antes de opinar. Si la Permanente no hace control político no es porque esté impedida, es porque está autocensurada gracias a su Presidente”, intentó argumentar Violeta.

“Gilbert Violeta, parece que avalas el despilfarro de los viajecitos de tus socios los fuji o sigues en plan de ser “satélite” del fujiaprismo? Triste el papel en el que terminas, teniendo capacidades. ¡Ah, no es delito ser consultor! Por siaca, siempre he trabajado con privados”, fue la respuesta de Arce Cáceres.

En otro momento, Violeta le pidió a Arce que fuera “transparente” y que señale si tiene consultorías con el gobierno; el exparlamentario manifestó que no y que espera que el resentimiento que tiene se termine.

“Estimado Richard Arce, intenta ser trasparente y responde de una vez por todas si eres o no uno de los beneficiarios de las jugosas consultorías del Gobierno?... (Feliz navidad)”, dijo Violeta.

“¡Feliz navidad y en verdad los mejores deseos este 2020, Gilbert Violeta! Espero que por fin dejes el resentimiento y el despecho, de patas, se ve feito, ya supéralo Repeat after me: <<Estuve con Martín Vizcarra, hago el ridículo atacándolo>> Ps. No tengo consultorías con tu presi”, aseveró Richard Arce.

Foto: Captura.

Vale precisar que Milagros Salazar y Ángel Neyra recibieron 7 452.99 soles por costos de pasajes, además de 16 995 soles para los viáticos, lo que suma 24 447.99 soles cada uno. La suma total de entrega a los fujimoristas fue de 48 895.98 soles.