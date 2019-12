Nadine Heredia: Nuevos testimonios la comprometen con el caso Gasoducto

Nadine Heredia no se mantuvo ajena ni indiferente a las coordinaciones ligadas al Gasoducto Sur Peruano, es lo que indican una serie de testigos y colaboradores del Equipo Especial para el caso Lava Jato de la Fiscalía.

En síntesis, son cuatro exfuncionarios públicos, un experto en hidrocarburos y un colaborador eficaz, los que, en declaraciones ante el despacho de la fiscal Geovanna Mori, que lleva el caso, afirmaron que la esposa del expresidente Ollanta Humala estuvo presente en reuniones en las que se tocó el tema de la obra más grande que Odebrecht se adjudicó en el Perú.

De acuerdo a la fiscal Mori, todos los declarantes “refieren que les pedían cuentas del avance de este proyecto” en las reuniones que había en Palacio sobre el tema del Gasoducto, citas en las que participaba también Nadine Heredia, según informó este domingo un reportaje de Cuarto Poder.

Sobre quién o quiénes pedían cuentas, la fiscal fue enfática: “Tanto el señor Ollanta Humala como la señora Nadine Heredia”, dijo.

Entre los testimonios que comprometen a Nadine Heredia con el caso Gasoducto, se cuentan los de cuatro exfuncionarios:

El primero, Ortigas Cúneo, señaló a la Fiscalía el pasado 11 de noviembre que una vez recibió una llamada del entonces ministro de Economía Luis Miguel Castilla —a la sazón también presidente del Consejo Directivo de Proinversión— para hablar sobre Kúntur, el proyecto predecesor del Gasoducto Sur Peruano.

En la reunión, indicó Ortigas Cúneo, estuvo Nadine Heredia:

“Cuando fui invitado por el ministro Miguel Castilla a una reunión en la PCM… [cuando] ingresé a la sala estaba el ministro con la señora Nadine [Heredia]. El ministro Castilla me preguntó qué opinaba de la solicitud de Kúntur de recibir un crédito puente de 1,200 millones de dólares para el proyecto Gasoducto. Mi respuesta fue con las siguientes palabras: “Sería una locura que el Estado asuma los riesgos de un proyecto que es concesionado”, luego de lo cual me dio las gracias y me despidió. No sé qué papel cumplía la señora Nadine Heredia porque no hizo ningún comentario pero estuvo presente en la reunión”.

Además de Ortigas Cúneo, también declaró ante la fiscal Geovanna Mori el exjefe de Proyectos de Proinversión, Luis Renato Sanchez Torino, quien complementó el pasado 17 de junio su declaración de noviembre de 2016:

En junio pasado, el testigo indicó a la Fiscalía lo siguiente:

Gustavo Navarro Valdivia, otro de los exfuncionarios que sitúa a Nadine Heredia en las reuniones, dijo ante la Fiscalía en agosto pasado lo siguiente:

Guillermo Lecarnaqué Molina, primer presidente del Comité de Seguridad Energética de Proinversión, declaró también ante la fiscal Mori:

“La he visto (a Nadine Heredia) en dos oportunidades, ha estado presente, y en la última reunión le preguntó a los asesores cuándo iban a tener los informes técnicos listos y que por favor no se demoren mucho”.

Otro testimonio que vincula a Nadine Heredia con el caso Gasoducto es el brindado por el colaborador 003 de la Fiscalía.

Según este, “a lo largo del proceso, Nadine Heredia convocó a su oficina en Palacio en varias oportunidades a Lecarnaque y a algunos del equipo de consultores de Wood Mackenzie”.

Además, aseguró que “con la finalidad de evitar poner en evidencia estas visitas se habría borrado del registro de visitas que ingresaban a Palacio de Gobierno por la puerta del jirón Carabaya, que es por donde se accedía a la PCM y a la oficina en la que despachaba Nadine Heredia Alarcón”.

Un testimonio también obtenido por la Fiscalía es el del experto en temas de gas y petróleo Mario Antonio Nicolini del Castillo, quien sostuvo que Nadine Heredia le preguntó si quería presidir el Comité Pro Seguridad Energética de Proinversión.

“Aproximadamente en el año 2013 me citaron a Palacio. Me llamaron por mi experiencia en gas y petróleo, para formar parte de un Comité Pro Seguridad Energética que se iba a constituir, y que efectivamente se constituyó. Yo no acepté el cargo, pero era una propuesta para presidir el Comité de Proinversión para el Gasoducto Sur Peruano. En esa reunión conversé con ella (Nadine Heredia), tenía a la mano mi curriculum vitae, yo no se lo había entregado, y me preguntó si quería presidir el Comité Pro Seguridad que se iba a armar recién, pero yo le contesté que no estaba interesado”.

Declaración de Mario Antonio Nicolini del Castillo, experto independiente en temas de gas y petróleo, del 22 de noviembre de 2019.