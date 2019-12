Ejemplo de lucha

Hernán Chiroque, secretario de educación de la FTCCP.

Pedro Huilca es el ejemplo de líder sindical y político que defiende sus ideas incluso ante la arremetida sangrienta de la dictadura. Tras el discurso de Fujimori contra los trabajadores en la CADE 1992, Pedro escribió un testimonio político en respuesta, publicado en La República días después de su asesinato. Recordemos un párrafo elocuente: “... le aseguramos al Ing. Fujimori que no le tememos. No tememos ni a sus exabruptos ni a sus bravatas. No tememos a sus ataques arteros, ni a su paranoia creciente. Por encima de nuestra libertad personal y aún de nuestras vidas; ésta es la causa por la que luchamos, que sobrevivirá, sin duda alguna, al Ing. Fujimori y a todos sus serviles y obsecuentes portavoces”.

Un proyecto para el Perú

Juan José Gorriti, dirigente de la CGTP.

Asesinado el 18 de diciembre de 1992 por el grupo Colina, brazo armado de la dictadura comandada por Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, la imagen de resistencia de Pedro Huilca Tecse sigue en la memoria de quienes lo conocimos y luchamos junto a él en defensa de los trabajadores. Huilca no solo fue obrero y dirigente sindical, sino que perfiló como un dirigente político de altas cualidades. Destacaba en él su entrega absoluta al movimiento sindical y su capacidad de tender puentes con los diferentes sectores políticos de la sociedad peruana. Huilca era la síntesis de dirigente sindical y político que maduró el sindicalismo peruano. Con su asesinato, Fujimori aniquiló un proyecto para el Perú.