Investigan a juez supremo que sería “hombre clave” en Los Cuellos Blancos del Puerto

El fiscal Pablo Sánchez dispuso abrir una investigación preliminar por 180 días contra el juez supremo Martín Hurtado Reyes, quien sería un “hombre clave” en el esquema de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, según sospecha el Ministerio Público.

El pasado 11 de diciembre, Sánchez, titular de la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal, ordenó las pesquisas contra el magistrado, quien protagoniza varios audios con el ex juez supremo César Hinostroza.

A la fecha, Hurtado Reyes, aunque con perfil bajo, continúa desempeñándose como vocal titular de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, que preside el juez Francisco Távara, también protagonista de otros audios con César Hinostroza, según un reportaje emitido este domingo por Cuarto Poder.

Para la Fiscalía, el juez Hurtado Reyes es sospechoso de los delitos de organización criminal, cohecho pasivo, tráfico de influencias y patrocinio ilegal.

El magistrado entró en el campo de investigación del Ministerio Público luego de que en agosto de 2018 se conociera una conversación suya con el ex juez supremo César Hinostroza, quien es sindicado como líder de Los Cuellos Blancos del Puerto. Sin embargo, en marzo del mismo año, otro audio ya se había hecho público.

La sospecha del fiscal Pablo Sánchez apunta a que el juez Hurtado Reyes habría recibido apoyo de Hinostroza a través de los magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para su nombramiento como vocal de la Corte Suprema.

En uno de los audios difundidos por Cuarto Poder, de marzo de 2018, se escucha al juez supremo Hurtado Reyes decirle a Hinostroza que tenía “todo el apoyo de los amigos”.

Martín Hurtado Reyes (MHR): Me dijo “oye, te voy a apoyar”. Le digo, “no, hermano, ya tengo todo el apoyo por ahí de los amigos, no te preocupes.

César Hinostroza (CH): (Risas) Ya no necesitas, le dijiste, estabas sobrado.

En enero del mismo año, también, Hinostroza y Hurtado Reyes sostuvieron otro diálogo telefónico, en el cual hablaban sobre un personaje identificado por el exmagistrado como “Juliancito”.

De acuerdo a la hipótesis de la Fiscalía, el propósito era favorecer a un amigo de Hinostroza llamado Julián Feijó, quien tramitaba un proceso judicial en la Primera Sala Civil de la Corte de Lima.

“Te va a buscar Juliancito, para que te cuente un temita. ¿Estas tu despacho?”, le dijo César Hinostroza a su entonces colega el 25 de enero de 2018 a las 11:31 de la mañana. “Ya no, estoy acá en sala de votaciones pero que venga nomás”, le respondió Hurtado Reyes.

CH: ¿A qué hora sales?

MHR: A ver. Qué hora. A las doce y media que venga, dile.

CH: Doce y media ya te va a buscar a tu despacho, ya.

MHR: Ya, bacán.

CH: Juliancito quiere conversar contigo, ya hermanito.

MH: Listo.

Según la Fiscalía que dirige Pablo Sánchez, habrían “circunstancias que permitirían evidenciar que Martín Hurtado Reyes podría haber coordinado un indebido apoyo a Julián Feijó, dentro de un proceso judicial”, según se indica en la disposición fiscal.

La conversación sobre Feijó entre César Hinostroza y Martín Hurtado Reyes se prolongó en el tiempo, de modo que el 9 de mayo de 2018, el sindicado líder de Los Cuellos Blancos del Puerto le dijo a su entonces colega que "al mediodía o en la tardecita coordinamos cómo vamos a hacer con Feijó mañana.

“Ya, bacán. Ya hermano. Chau”, le respondió el magistrado supremo.

Otro tema sobre el que Hurtado Reyes e Hinostroza habrían coordinado sería un proceso judicial de interés del ex juez supremo, que se evaluaba en la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, integrada hasta el día de hoy por el magistrado.

En mayo de 2018, Hinostroza se puso en contacto con un personaje al que identificó como “Pancho”, y que para la Fiscalía sería el presidente de la Sala Civil Permanente, el juez supremo Francisco Távara.

Fue el mismo 9 de mayo de 2018 que Hinostroza se comunicó con el magistrado y le dijo que quería hablar con él.

Francisco Távara (FT): Aló Cesitar

CH: Hermanito ¿Cómo estás? Buenos días

FT: Hermano

CH: Siempre a la orden hermano, quería hablar contigo. ¿Cómo hago? ¿A qué hora te voy a ver a tu oficina

FT: Estoy celebrando el día de la madre

CH: Ja,ja. ¿Dónde? ¿Fuera de Palacio?

FT: Te espero hermano, te espero.

Távara, sin embargo, manifestó no recordar el diálogo con Hinostroza, según Cuarto Poder. “La verdad, no la recuerdo”, dijo.

Pero en mayo de 2018, a las 9:46 de la mañana, se dio otra comunicación de Hinostroza con el juez Hurtado. “No, no te olvides de ese papelito que te di, lo tiene Pancho".

Para la Fiscalía, sin embargo, estas y otras conversaciones “permiten presumir, de momento, que César Hinostroza y Martín Hurtado habrían estado coordinando sobre un proceso judicial de interés del exjuez supremo, que habría sido de competencia de la Sala Civil de la Corte Suprema, donde Hurtado Reyes era miembro”.

El magistrado Francisco Távara, sin embargo, manifestó que “nunca” ha tenido “una relación con Hinostroza de algún expediente relacionado a este".

“Era un compañero, nos veíamos pero nunca he tenido una reunión privada con él", señala Távara.

Otra de las sospechas de la Fiscalía que vinculan a Hurtado Reyes con Hinostroza se relaciona a su vez con un proceso de contratación en el Poder Judicial.

En otro audio, este del 9 de enero de 2018, se escucha al ex juez supremo y a su entonces colega hablar sobre un contrato CAS para un “tigre” de Hinostroza.

MHR: Escúchame, te acuerdas que me pediste un favor.

CH: Sí.

MHR: Me han nombrado como miembro de la Comisión de Infraestructura. Ahí voy a necesitar un tigre con un CAS de cuatro o cinco lucas. Le voy a pedir a Duberlí para ponerlo a tu pata pues, no sé me dijiste de un pata (…)

CH: Claro, ya, pero pucha, mi pata está ganando nueve. Va a tener que bajar al llano (…) Mándame el perfil. Pídele.

MHR: Ya, voy a pedir el perfil.

CH: Ahí tengo dos o tres tigres que están haciendo cola.

MHR: Ya compadre.

Consultado para emitir sus descargos por Cuarto Poder, el juez supremo Martín Hurtado Reyes solo manifestó: “Haré mi defensa ante las autoridades”.