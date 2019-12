“Funcionarios que no cumplen metas deben ser cambiados”

Frente a los contratiempos presentados en el primer año de la actual gestión regional, el vicegobernador Marco Purizaca sostuvo que se viene trabajando para mejorarla en el 2020 por el bien de la población piurana.

Como recordaremos, Purizaca criticó la administración que venía desarrollando el gobernador Servando García Correa, al no cumplir con los lineamientos del plan de gobierno propuesto en la campaña del movimiento Fuerza Regional.

PUEDES VER Colegios en riesgo por lluvias en Huancabamba

En ese entonces señalaba que no solamente se debía cumplir con los objetivos trazados, sino cumplir con las metas establecidas y ver si los funcionarios del entorno del gobernador estaban trabajando bien o mal.

En ese sentido, para enmendar las situaciones adversas, el vicegobernador reveló que vienen reuniéndose con los consejeros, gerencias, direcciones y demás unidades ejecutoras del gobierno regional (GR), para formular propuestas en torno al desarrollo de la región.

“No solo debemos quedarnos en las quejas o denuncias, sino debemos presentar propuestas para que el próximo año se superen los errores a fin de enrumbar bien a la región. Esto se logrará mediante acciones de monitoreo, supervisión y exigencia de metas”, aseveró la autoridad.

Por lo tanto, propone que se evalúe cada mes a cada área o unidad ejecutora para determinar si se cumple con los objetivos de la gestión. Agregó que, si no se cuenta con esta información, no se tendrá conocimiento en qué situación se encuentra la región.

Oxigenación

“Los gerentes y directores deben responder a las metas propuestas”, puntualizó Purizaca. Indicó que está en manos del gobernador, porque es su facultad, cambiar a los funcionarios que no cumplen con las metas establecidas en este año.

Afirmó que es positiva la oxigenación de la administración para salir adelante y no se afecte la región. “Es obvio que el personal de confianza que no ha cumplido las metas establecidas, se debe cambiar y no se afecte a la entidad”, sentenció.

Para el vicegobernador regional, el objetivo de la gestión es culminar con las obras de impacto que tanto reclama la población. Informó que ha sostenido sesiones con los consejeros para articular propuestas y mejorar.

Puntualizó que desde su despacho está impulsando los sectores de educación, salud, agricultura, entre otros. Asimismo, indicó que establecerán mesas de trabajo con los gerentes de cada unidad, con la finalidad de constituir las metas para el 2020.