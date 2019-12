Edmer Trujillo: “Si no hacíamos adelanto del pago, se iba a paralizar la obra del Hospital de Moquegua”

El ministro de Transportes, Edmer Trujillo, rechaza los cuestionamientos sobre el Hospital Regional de Moquegua por un reciente informe de la Contraloría. Asegura que la celeridad de la gestión de Martín Vizcarra en el Gobierno Regional de Moquegua para asignar un adelanto de casi 42 millones de soles al proyecto fue para evitar que se paralice la obra.

¿Qué particularidades tuvo la obra del Hospital Regional cuando estuvieron en el Gobierno de Moquegua?

En primer lugar, expreso mi incomodidad. Tengo 26 años de experiencia, casi todos en función pública y no tengo razones para avergonzarme. Fui parte de una gestión exitosa que lideró el presidente Martín Vizcarra en Moquegua. El Hospital Regional era una infraestructura que Moquegua demandaba hace muchísimos años. Y tenía que realizarse en el mismo lugar donde funcionaba el hospital de entonces. Eso llevó a contratar además un hospital de contingencia porque las atenciones no podían detenerse. Siempre fuimos transparentes. El proceso de selección no lo hicimos nosotros sino UNOPS, de las Naciones Unidas, por una decisión del Consejo Regional.

¿Por qué los últimos días de la gestión de Vizcarra, a fines del 2014, se tramitó el adelanto por materiales de casi 42 millones de soles antes del plazo de la ejecución de la obra?

Ese contrato comienza el 18 de diciembre del 2013, cuando se suscribe. Y ese año se hizo efectivo un adelanto directo, 20% del monto, que pone en marcha dos cosas. Se tenía que hacer el expediente técnico del hospital nuevo y construir la contingencia. La aprobación del expediente técnico comienza el 20 de noviembre del 2014, cuando la empresa supervisora nos dice que está conforme, y termina el 29 de diciembre del 2014 con la aprobación por el Gobierno Regional. De allí viene la solicitud del adelanto para materiales. La misma Contraloría establece que nosotros llegamos hasta el girado. El pago se realiza el 6 de enero del 2015. Es decir, la gestión que nos siguió.

La Contraloría dice que cuando se pide el adelanto no estaban en ejecución de obra.

Es un error. En los términos de referencia, que hizo UNOPS, ejecución de la obra del plan de contingencia empieza el primer día en paralelo a la elaboración del expediente técnico. Es un único contrato, único proyecto.

PUEDES VER Puno: Pobladores bloquean puente que conecta con Bolivia en primer día de paro

¿Por qué la celeridad tal, que se dio en solo dos días?

Se han seguido los trámites que corresponden. En el memorándum digo: "sírvase tramitar el pago de lo solicitado previo cumplimiento de las normas pertinentes". No es cliché.

Dicen que es un ‘parche’.

No es así. No es mi conducta. En documentos que remito, digo: "cumplan con las normas".

PUEDES VER Personajes vinculados al Club de la Construcción detrás de licitación de la Hidrovía Amazónica

¿Y se han cumplido o quizá sus subordinados de entonces cometieron algunos errores?

Contraloría advierte situaciones que no considera las mejores. Corresponde responder a cada funcionario. En este informe, la Contraloría ni me menciona, menos al presidente.

¿Cómo explica la celeridad, que ha llamado la atención?

Teníamos que hacer gestión hasta el último día. Y teníamos la responsabilidad de garantizar el uso de los recursos para los proyectos. Si no hacíamos este adelanto, se iba a paralizar la obra porque esos recursos regresaban al erario nacional, y podrían volver recién en marzo.

¿Por qué se ‘pitufearon’, como se dice, los casi 42 millones si no había irregularidad?

No es un 'pitufeo'. El contratista emite una sola factura respaldada por tres cartas fianza. Fue efectiva en 133 abonos porque se sujetan a lo que el Banco Central de Reserva establece: el monto de las transferencias de crédito a un cliente receptor se limita a 310 mil soles. Por eso, la Oficina de Administración y Tesorería toma esa decisión.

Llama la atención que el supervisor fue de una empresa de José Hernández, luego ministro en este gobierno con Vizcarra y usted. ¿Qué dice?

Para mí son coincidencias. La consultora ATA, donde Hernández es socio, fue seleccionada por la UNOPS, no por nosotros. Y yo conocí a Hernández una o dos veces en reuniones de trabajo con motivo de este contrato cuando yo era gerente general del Gobierno Regional y Hernández, representante de la empresa. ¿Cuándo empezamos a tener un trato más cercano con José Manuel? Cuando fuimos parte del gabinete de Pedro Pablo Kuczynski. Coincidencia.

¿Por qué a fines del 2013 se había dado otro adelanto de más de 24 millones sin haberse aprobado antes el expediente técnico, requisito establecido en las bases del proyecto?

Pero expediente técnico existía desde el inicio. El contrato es uno solo. Acá dice: "El expediente técnico de la obra de contingencia forman parte de los presentes términos de referencia". En aplicación de estos términos de referencia, era posible dar adelanto si el contratista lo solicitaba y lo acompañaba de la carta fianza. Y eso sucedió.

Para algunos, Vizcarra y usted favorecieron a una empresa del Club de la Construcción, ICCGSA. ¿Qué le parece?

El 2013 no había indicios del Club de la Construcción. En esos años había varias empresas, entre ellas ICCGSA, que ejecutaban obras de manera regular en el país. Y lo más importante: no la seleccionamos nosotros, ni el presidente Martín Vizcarra ni yo. Fue la UNOPS, instancia de las Naciones Unidas, que llevó adelante el proceso y seleccionó al consorcio INCOT-ICCGSA para el expediente técnico, la obra del hospital y la contingencia, y también seleccionó a ATA para la supervisión.

¿A qué atribuye esta denuncia que es tan recurrente?

No voy a especular. Estos hechos ya fueron investigados por la Fiscalía, se archivaron dos veces, pero estamos abiertos. Soy el principal interesado. Si ellos consideran que hay elementos para investigar nuevamente, allí estaremos. Asistiremos, como lo hemos hecho, a todas las citaciones que se puedan formular. Estamos convencidos de nuestro trabajo honesto y transparente. Por eso acompañamos ahora al presidente Vizcarra. Coincidimos con él plenamente en la necesidad de enfrentar la corrupción.