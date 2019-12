Magistrado Ramos sobre el Congreso: “hubo una política de conflicto permanente”

En la audiencia púbica sobre la demanda competencial interpuesta por el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea contra el Ejecutivo por la disolución del del Parlamento el último 30 de septiembre, el magistrado del Tribunal Constitucional Carlos Ramos afirmó que entre ambos poderes hubo “confrontación política”.

Además subrayó que la elección de magistrados del TC se dio “en medio de una crisis política. En una confrontación política en la que había un amplia mayoría de 73 parlamentarios de Fuerza Popular”.

“Se refleja en hechos objetivos. En el caso del ministro Jaime Saavedra, Alfredo Thorne, de la ministra Martens, el caso de Zavala, los mismos procesos de vacancia contra Pedro Pablo Kuczynski que terminaron en una renuncia. Son hechos públicos, no obstante los esfuerzos del señor Olaechea por mencionarlos, parece que la fiesta no era en paz”, manifestó el magistrado.

Asimismo, precisó que el manejo entre algunas listas de congresistas “era una política, no sé si llamarlo de obstruccionismo, pero sí de conflicto permanente”, sustentó Ramos.

Seguidamente, indicó que fue en ese escenario en el que se invitó al abogado Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea, primo del entonces presidente del Congreso, Pedro Olaechea a postular como magistrado en las elecciones del TC. “Fue una invitación familiar”, sostienen la magistrada Ledesma y Ramos.

Frente a ello, Pedro Olaechea declaró no haber emitido voto alguno sobre la decisión del próximo magistrado. “El señor Víctor García Belaunde en el mes de enero ya había propuesto a dos personas para los puestos de magistrados, el señor Gonzalo Ortiz de Zeballos Olaechea y el señor Sanchez Palacios. Yo le dije que no iba a votar porque hay una relación con uno de ellos, y así fue. No fue sugerido por mi persona, me abstuve", testificó el titular de la Comisión Permanente del Congreso.