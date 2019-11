La CADE más triste

En pleno desfile judicial de sus más eximios representantes por los aportes ocultos a campañas políticas, los más hábiles negociantes del Perú, se reunirán hoy hasta mañana, en ese peculiar coloquio de exclusividad monetaria llamado Conferencia Anual de Ejecutivos (el famoso CADE).

Paracas será otra vez el escenario de ayuntamiento de aquellos empresarios peruanos que, a la postre, tienen una meta mayor. El ambiente no será el mejor, los tiburones están heridos, mordidos, confundidos con lo ocurrido en Chile.

Ya sabemos que el más admirado es el que más vende, el que aplasta a la competencia, el más productivo, el que obtiene mayores utilidades. Lucro, lucro, lucro. Si no te gusta, dedícate a otra cosa, ¿no? El mundo es como es y no como debería ser, se dice y hay que aceptarlo porque sí, ha quedado demostrado que el otro extremo es aún peor. Sin embargo, hay un punto medio y ese punto medio es pensar en los empleados, pensar en los proveedores, pensar en los compradores, pensar en todo ese universo que hay más allá del dinero y de la Porsche.

Reflexionen, por ejemplo, en que las empresas más poderosas no deben demorarse 120 días en pagarles a sus proveedores. Vean la forma de que las empresas chicas y medianas no tengan a la mayoría de su personal fuera de planilla. Pero, antes que nada, pidan perdón al país, no se les manchará la corbata. Te llames Cade o te llames Confiep, no le tengas miedo a mejorar la Constitución. Tener un rostro más humano no te convierte en castrochavista.