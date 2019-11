Procurador Enco denuncia a Janet Sánchez por contratación de madre de hijo de Meléndez

La excongresista Janet Sánchez fue denunciada por el procurador Amado Enco en el caso que compromete al exparlamentario Jorge Meléndez con la contratación de la madre de su hijo en la Comisión de Ética, durante la presidencia de la exlegisladora de Contigo.

El procurador Amado Enco sostiene en su denuncia que Janet Sánchez habría incurrido como autora de la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible, por contratar a Érika Fernández Carrasco, expareja de Meléndez.

Con la denuncia, el procurador solicita al Ministerio Público que inicie una investigación preliminar contra los dos exparlamentarios por la presunta contratación irregular de Fernández Carrasco como auxiliar en la Comisión de Ética del disuelto Congreso.

Documento presentado por Amado Enco.

El caso de la contratación de la madre del hijo de Jorge Meléndez en el Congreso comenzó luego de que la misma Janet Sánchez revelara que el también exministro le recomendó a Érika Fernández Carrasco como un prospecto válido para ingresar a laborar en la Comisión de Ética.

Sánchez, en ese momento, afirmó que accedió a contratar a la madre del hijo de Meléndez; sin embargo, aclaró que no sabía del vínculo que esta tenía con el exparlamentario.

Ante esta denuncia pública, Meléndez salió a rechazar lo que consideró una “patraña” en su contra. En respuesta, Janet Sánchez aseguró que el extitular del Midis mentía.

“El señor Meléndez miente [...] No hay delito pero si es un caso ético”, señaló a La República en octubre pasado la expresidenta de la Comisión de Ética.

“Yo hablé con Meléndez y él me dijo que primero lo negaba. Yo te dije al principio. No me voy a ganar un problema contratando un auxiliar exponiendo el descrédito”, agregó la exparlamentario.

Vale indicar que, según Sánchez, no denunció antes la falta ética en la que habría incurrido Meléndez debido a que se enteró del vínculo que este tenía con la exauxiliar de la Comisión de Ética meses después, cuando esta ya no laboraba en el grupo parlamentario que presidía.

“El contrato laboral ya había culminado. Ya no tenía conocimiento del tema. Lógicamente lo aceptó. Utilizar la imagen de una mujer para el poder victimizarse, es lamentable que él niegue a la esposa de su hijo. Si salgo a declarar es porque el señor Meléndez me ha tildado de mentirosa”, enfatizó la exparlamentaria.