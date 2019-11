Tuesta critica investigación del JEE en contra de Zeballos y Montenegro

El analista político Fernando Tuesta cuestionó la investigación que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro inició contra el primer ministro, Vicente Zeballos, y la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, sobre una supuesta vulneración a la neutralidad en el marco de la carrera a las elecciones parlamentarias.

La indagación fue anunciada por Luis Carrasco, presidente del JEE Lima Centro, quien explicó que el Órgano de Fiscalización Electoral les había reportado una serie de videos y publicaciones en el que hay “una presunta conducta que incidiría en una vulneración del principio de neutralidad” por parte de ambos funcionarios.

Fernando Tuesta consideró que con esta medida se pretende que “los políticos no hablen de política”, lo que conformaría una norma “absurda y exagerada”. Señaló que el principio de neutralidad se basó en otro criterios.

“Se busca limitar a que los políticos no hagan política, el presidente y los parlamentarios son políticos. (...) No decir nada es una limitación exagerada y absurda. En otros países donde el presidente no puede postular, apoya a su candidato”, mencionó en entrevista con Radio Nacional.

Sostuvo que el principio de neutralidad se estableció, sobretodo, para que el funcionario no haga campaña por un candidato del partido político al que pertenece y menos que use recursos públicos para este objetivo.También se vulneraría esta norma cuando un ministro o funcionario influya a la población que apoyen a tal o cual candidato.

Resaltó que el jefe de Estado peruano, Martín Vizcarra, no es afiliado a ninguna organización política y por lo tanto, no está relacionado con algún candidato para el próximo proceso electoral.

Además, indicó que el mandatario fue el impulsor de las reforma política y de la no reelección de los congresistas. Iniciativa que los ministros, ahora investigados, también apoyaron. Por tal motivo, las posiciones que tienen son totalmente coherentes.

Zeballos: “Es un exceso de parte del JEE”

El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, calificó de “excesiva” la investigación que lleva el JEE de Lima Centro inició en su contra. Sin embargo resaltó que respeta la decisión del ente electoral.

“Es un exceso de parte del JEE, pero lo respetamos. Tenemos que aprender a respetarnos en distintos órganos constitucionales. (...) Reiteró que “en lo que respecta a mi persona, me parece un exceso, pero nos vamos a allanar para absolverla dentro de los plazos y de acuerdo al procedimiento preestablecido", declaró Zeballos a la prensa el último viernes.

En la última semana, el Jurado Nacional de Elecciones anunció que los miembros del Congreso disuelto pueden postular es las elecciones congresales del 2020. Esta medida fue cuestionada anteriormente por Vizcarra Cornejo como por los ministros involucrados, sin embargo, subrayaron que la respetan.