Había molestia con la actuación de legisladores de FP

Las sorpresas en la lista de candidatos al Congreso de Fuerza Popular estuvieron en sus ausencias. Las que más llaman la atención son las de Rosa Bartra y Carlos Tubino. La primera postulará con Solidaridad Nacional (SN). El segundo optó por renunciar a su militancia.

PUEDES VER Sheput revela que Fuerza Popular le ofreció la presidencia del Congreso si favorecía a Pedro Chavarry

Ambos quisieron postular con FP. Lo veían como una reivindicación personal, luego de la disolución decretada por el presidente Martín Vizcarra.

Personas cercanas al fujimorismo confirmaron que la decisión de sacarlos de la lista fue, en parte, alentada desde las bases. No solo a ellos. Tampoco se incluyó a personajes como Héctor Becerril y Karina Beteta, de posiciones duras y, en varias ocasiones, intransigentes.

PUEDES VER Candidato de Fuerza Popular al Congreso respaldó nombramiento de Hinostroza como fiscal supremo

FP apuesta esta vez por un retorno al fujimorismo “clásico”, con Martha Chávez como cabeza en Lima. Es la llamada a conseguir el “voto de arrastre”. También hay debutantes en lides parlamentarias (Diethell Columbus, Valeria Valer, Ricardo Vásquez Kunze).

Una por otra

El caso de Bartra es especial. Su “autonomía” le habría costado ser separada de FP. Desde la Comisión de Constitución se convirtió en una de las opositoras más radicales al gobierno. Muchas veces ni siquiera coordinaba con los miembros de FP.

Una versión que corre es que apenas Bartra se enteró de las negociaciones de último minuto entre el expremier Salvador del Solar y el excongresista Luis Galarreta para una salida a la crisis política (este diario las reveló), apuró el archivamiento de la reforma de adelanto electoral. La propuesta ni siquiera se pudo debatir en el Pleno.

Clave: quien estuvo al frente de la selección de candidatos fue el propio Galarreta, actual secretario general de FP. Tiene mucho sentido que no haya querido incluirla.

Bartra tenía en SN a su segunda opción. Los acercamientos venían de antes. De hecho, el secretario general del partido, el empresario Rafael López Aliaga, estuvo sondeando con otros partidos la posibilidad de establecer una alianza.

Personas al tanto de las conversaciones explicaron que López Aliaga tenía la intención de armar una lista que encabezara el titular de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea. La idea era que también estuviera Bartra. Su idea no encontró respuestas positivas. A estas alturas, la imagen de Olaechea no es la mejor entre los disueltos. Un grupo considera que fue incapaz de defender como debía los fueros del Parlamento.

Descartadas sus opciones en FP, Bartra consiguió que la nombren cabeza de lista por Lima en SN. La acompañan las ex FP Yeni Vilcatoma y Nelly Cuadros, vinculada a “Con mis hijos no te metas”.

Un detalle que no se puede dejar pasar: el informe de la comisión Lava Jato, y que Bartra lideró, señala la presunta comisión de delito por parte de Luis Castañeda Lossio en el caso Línea Amarilla.

Pese a ello, la exlegisladora representará al partido fundado por el exalcalde.

Beteta y Tubino, dos que no podrán candidatear en enero

- Karina Beteta, integrante de la Comisión Permanente, confirmó en una entrevista en Canal N que ella no está siguiendo de cerca el proceso de elecciones legislativas. “Yo no estoy de cerca viendo las elecciones (en Fuerza Popular) ni nada de lo que concierne a las elecciones 2020”, dijo. Además, comentó sentirse “apenada” porque Rosa Bartra y Yeni Vilcatoma van a postular en Solidaridad Nacional y no en la lista de Fuerza Popular.

- Por otro lado, en su carta de renuncia a FP, Carlos Tubino explicó que la decisión la tomó porque, al impedírsele candidatear al Congreso en enero, se le está “negando la posibilidad” de “resarcir” su honor, luego de la disolución constitucional ordenada por el presidente Martín Vizcarra.